"Neesam šo pelnījuši!" Sabiedrība diskutē, vai Goda ģimenes statuss daudzbērnu ģimeņu vecākiem būtu jāsaglabā uz mūžu
Diskusijas par “Goda ģimenes” statusa saglabāšanu daudzbērnu vecākiem uz mūžu kļūst arvien skaļākas. Saeimā un ministrijās joprojām tiek vērtēti dažādi iespējamie risinājumi, kamēr sociālajos tīklos cilvēku viedokļi šajā jautājumā būtiski atšķiras.
Kā ziņots, Labklājības ministrija izstrādājusi grozījumus, kas paredzētu Goda ģimenes statusu un atlaides daudzbērnu ģimenēm saglabāt līdz brīdim, kad jaunākais bērns sasniedz pilngadību vai 24 gadu vecumu. Vienlaikus Saeimā nonākusi arī iniciatīva, kuru platformā “Mana balss” parakstījuši vairāk nekā 10 tūkstoši cilvēku, rosinot šo statusu vecākiem saglabāt uz mūžu.
Labklājības ministrijas pārstāvji norāda, ka grozījumi šobrīd vēl atrodas saskaņošanas procesā. Pret tiem iebildumus paudusi Satiksmes ministrija, uzsverot, ka iniciatīvas īstenošanai nepieciešams papildu finansējums.
Tikmēr iniciatīvas autori uzskata, ka daudzbērnu ģimeņu vecāki devuši būtisku ieguldījumu valsts nākotnē un pelnījuši ilgstošu atbalstu arī pēc tam, kad bērni jau pieauguši. Tiek uzsvērts, ka ģimenes bieži uzņemas ilgtermiņa finansiālās saistības, piemēram, iegādājas lielākus mājokļus vai ģimenes automašīnas, un izmaksas nepazūd uzreiz pēc bērnu pilngadības sasniegšanas.
Taču sociālajos tīklos šī ideja izraisījusi plašākas diskusijas. Daļa cilvēku uzskata, ka atbalsts nepieciešams tieši tajā laikā, kad bērni vēl aug un vecākiem ir vislielākie izdevumi. Citi norāda, ka arī pēc bērnu pilngadības sasniegšanas, ne vienmēr izdevumi uzreiz mazinās.
Piemēram, Elīna sociālajā tīklā “Threads” raksta: “3+ uz mūžu man liekas muļķīga iniciatīva. Bērni izaug un aiziet, kāpēc vajag, lai ir 3+ karte? Jūs jau vairs neesat 3 mazu bērnu vecāki, ir atšķirība uzturēt 3 bērnus vai dzīvot divatā. Tajā pat laikā- audžuģimenēm 3+ karte nepienākas Un tad ir šie, kas sataisa bērnus apkārt, viņus neaudzina, bet 3+ karte viņiem ir, jo ir 3 bērnu vecāki. Visvairāk mulsina, tie, kas apprecas un kopā viņiem ir 3 bērni, bet jaunā sieva vīra bērnus pat tuvu nav redzējusi, taču Goda Ģimenes karte ir.”
Daiga norāda: “Varbūt uz mūžu gluži nevajag, bet, kamēr izaug jaunākais bērns, varbūt nav slikti. Stipendija “Studētgods”, starp citu, tiek piešķirta, ja kādam no vecākiem ir reģistrēti vismaz 3 bērni. Neatkarīgi no tā, cik lieli un pieauguši ir konkrētajā brīdī.”
Jānis min, ka būdams piecu bērnu tēvs, nesaredz nepieciešamību Goda ģimenes statusa saglabāšanai uz mūžu: “Es kā 5 bērnu tēvs absolūti atbalstu šo ideju. Nav loģiski piešķirt 3+ karti uz mūžu, jo tas primāri ir domāts kā finansiāls atbalsts tad kad bērni ir mazi. Tā nav kaut kāda nozīmīte vai diploms. Varbūt mēs esam pelnījuši kaut ko uz mūžu, bet noteikti ne šo.”
