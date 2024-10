Foto: Unsplash

Esi uzmanīgāks un neļaujies provokācijām! Horoskopi 4. oktobrim







Auns

Šodien ir liela iespēja kļūdīties un nonākt nepatīkamā situācijā. Neuzticies visam, ko tev saka, pārbaudi informāciju, atsakies no apšaubāmiem piedāvājumiem. Tāpat šodien tev nevajadzētu sazināties ar cilvēkiem no pagātnes, it īpaši nevajadzētu atklāti viņiem stāstīt par savu dzīvi.

Vērsis

Nav piemērota diena plānošanai. Nokārto steidzamas lietas, nedomā uz priekšu, lai nenāktos vilties. Tuvi cilvēki šodien var neattaisnot tavas cerības, taču tev nevajadzētu apvainoties vai sabojāt attiecības. Šodien var nopietni runāt par personiskām tēmām.

Dvīņi

Lai iegūtu to, ko vēlies, tev personīgi ir jākontrolē visi procesi un jāatrodas notikumu centrā. Pretējā gadījumā viss nenotiks, kā plānots. Labāk ir atlikt jaunu projektu sākšanu. Šodien aizpildi uzsāktos uzdevumus un novērtē paveikto.

Vēzis

Diena nav piemērota ceļojumiem. Ja tev ir nepieciešams atstāt māju, esi uzmanīgāks, kontrolē savas darbības un izmanto pārbaudītas metodes. Šodien tu varēsi atrast nopietnas kļūdas paveiktajā darbā, tāpēc velti laiku pārbaudei. Tev jārīkojas ātri!

Lauva

Zvaigznes neiesaka piedalīties nekādos pārpildītos pasākumos vai parādīties sabiedrībā. Šodien labāk strādāt vienam vai pavadīt dienu mājās. Dažas pagātnes kļūdas atkal par sevi atgādinās, un tev būs jāatgriežas pie to risināšanas. Mēģini pielāgoties situācijai.

Jaunava

Šī ir emocionāli smaga diena. Centies būt atturīgāks, savus komentārus paturi pie sevis un nekritizē citus. Sarunas pat ar tuviem cilvēkiem var beigties ar strīdu. Atrisini kādu sarežģītu un svarīgu jautājumu. Parādi savas profesionālās spējas.

Svari

Diena būs piesātināta ar svarīgām lietām. Dod priekšroku pazīstamiem un patīkamiem jautājumiem, tad ātrāk varēsi pabeigt iesākto. Pastāv iespēja kļūdīties, tāpēc nezaudē koncentrēšanos. Arī ceļošana šodien var radīt nepatikšanas.

Skorpions

Šodien darbā nav jāsteidzas. Rīkojies sistemātiski, pārbaudi visus faktus pirms to izmantošanas. Zvaigznes iesaka, ja iespējams, šodien samazini aktivitāti un uzdevumu apjomu. Esi reālistisks attiecībā uz savām stiprajām pusēm. Vakarā mēģini atpūsties.

Strēlnieks

Šodien varēsi saņemt atbildi uz kādu sarežģītu un svarīgu jautājumu. Atklāti runā ar saviem mīļajiem, nebaidies pieskarties nepatīkamām tēmām: tā tu vari noskaidrot visus strīdīgos jautājumus attiecībās. Svarīgos darbus atliec uz citu dienu un velti laiku ikdienas rutīnas darbiem.

Mežāzis

Ieklausies savā intuīcijā: tā tev pateiks, kāda nodarbe šodien būs ienesīga vai veiksmīga. Ja iespējams, strādā no mājām. Pārpildītu vietu apmeklēšana vai ceļošana var sagādāt nepatīkamas emocijas. Neklausies citu cilvēku padomos!

Ūdensvīrs

Veiksmīga un auglīga diena. Šodien tev var ienākt prātā interesantas idejas, neesi slinkы tās pierakstīt. Tu vari sākt sarežģītas vai laikietilpīgas lietas: šodien tu varēsi paveikt daudz ko. Tomēr dažkārt var būt saspringti brīži attiecībās ar draugiem vai ģimeni.

Zivis

Pastāv iespēja nokļūt nepatīkamā situācijā, tāpēc, lai ko arī izlemtu, esi uzmanīgāks un neļaujies provokācijām. Atklāta saruna ar mīļoto palīdzēs atrisināt kādu tev svarīgu jautājumu. Ieklausies arī savā iekšējā balsī.