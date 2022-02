Foto: Shutterstock

Esi uzmanīgs visa veida attiecībās! Horoskopi 3.februārim







Auns

Uzsākot jaunas lietas, parakstīt tomēr līgumus nevajadzētu šodien. Pacenties būt pretimnākošāks un laipnāks pret citiem cilvēkiem. Tu esi pārāk ass.

Vērsis

Interesants periods romantisko attiecību jomā. Iespējama interesanta iepazīšanās. Ja tu jau esi attiecībās, neatslābsti un neļauj notikumiem nest tevi pa straumi.

Dvīņi

Šobrīd tu vari justies mazliet izsists no sliedēm un vēlmēs iesaistītos jaunos projektos tev nebūs. Necenties sevi lauzt, izdari tik, cik spēj. No piespiedu kārtas darbiem tāpat nebūs nekāda labuma.

Vēzis

Esi uzmanīgs visa veida attiecībās. Šodien tev ir liela iespēja arī gūt kādu traumu, tāpēc, ja tomēr kaut kur dodies – esi ļoti uzmanīgs.

Lauva

Šis laiks ir enerģijas aktivitātes laiks, kurā var iztērēt tās “problēmas”, kas ir uzkrājušās tevī. Nešaubies par tām darbībām, ko uzsāksi šodien – tev viss izdosies, ja vien būs vēlme to pašam izdarīt līdz galam!

Jaunava

Stresa situācijas šodien būs daudz un tev jābūt gatavam, ka tu no tām nekādi nevarēsi izvairīties. Tomēr, ja pacentīsies kontrolēt savas emocijas, tikt galā ar problēmām būs vieglāk.

Svari

Jebkuri eksperimenti šajā dienā ir vēlami. Nebaidies atļauties darīt to, ko agrāk baidījies. Nav izslēgts, ka par savu eksistenci tev atgādinās tavi seni paziņas vai draugi. Tomēr esi uzmanīgs ar viņu vēlmēm – iespējams, viņi tevi vienkārši grib izmantot!

Skorpions

Nepieļauj šodien savā ikdienā strīdus, konfliktus un attiecību skaidrošanu ar ģimenes locekļiem, kā arī citiem cilvēkiem. Centies turēt rokās savas emocijas, cik vien spēka.

Strēlnieks

Pacenties izdarīt tā, lai tavā dzīvē būtu vairāk optimisma un priecīgu emociju. Iespējams, ka tu pieļausi kādas kļūdas, taču nekļūdās tikai tas, kas neko nedara. Tāpat tu šīs kļūdas ātri un veiksmīgi izlabosi.

Mežāzis

Nesēdi rokas klēpī salicis, it īpaši, ja tev ir kādas labas idejas. Pieraksti tās, bet to, ko vari – sāc realizēt. Šodien tev ir ļoti veiksmīgs laiks.

Ūdensvīrs

Tu vari šodien justies pārāk emocionāli, taču tā tu radīsi problēmas ne tikai sev, bet arī citiem, kas ir tavā tuvumā. Pacenties saprast, kas tevi izsitis no tava emocionālā līdzsvara un sakārtot to, ko vari. To, ko nevari ietekmēt – kāda nozīme par to uztraukties?

Zivis

Labvēlīgs periods daudzu cilvēku attiecībās. Arī tavās. Ja tu vēlies kāda acīs palikt neaizmirstams, tad uzņemies iniciatīvu un nešaubies ne mirkli.