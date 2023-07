Latvijas hokejista Teodora Bļugera vārds iegravēts uz Stenlija kausa, liecina Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Vegasas “Golden Knights” publicētā fotogrāfija.

“Golden Knights” finālsērijā ar 4-1 pārspēja Floridas “Panthers”, izcīnot Stenlija kausu pirmo reizi kluba vēsturē.

Latvijas uzbrucējs Stenlija kausa izcīņas finālsērijā nepiedalījās, bet kopumā izslēgšanas spēlēs laukumā devās sešos mačos, kuros tika pie diviem (1+1) punktiem un pozitīva lietderības koeficienta +1.

Lai Bļugera vārds tiktu iegravēts uz Stenlija kausa, viņam “Golden Knights” rindās bija jāaizvada vismaz puse spēļu pamatturnīrā vai finālsērijā laukumā jādodas vismaz vienā spēlē, taču iegravēšanu varēja izdarīt arī pēc komandas pieprasījuma.

Pusmēnesi pēc Stenlija kausa izcīnīšanas Bļugers, kuram pēc sezonas bija neierobežoti brīvā aģenta statuss, nonāca Vankūveras “Canucks” paspārnē.

Līdz šim vienīgais latvietis, kurš virs galvas bija cēlis prestižāko hokeja trofeju, bija aizsargs Sandis Ozoliņš, kurš Stenlija kausā triumfēja 1996.gadā kopā ar Kolorādo “Avalanche”, finālsērijā pieveicot tieši “Panthers”.

52 more names have been added 😍 #StanleyCup pic.twitter.com/QPlIIHTSa8

— 🏆 – Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) July 7, 2023