Kārlis Šiliņš tika atzīts par oktobra vērtīgāko spēlētāju Latvijas–Igaunijas līgā. “Liepāja” ar bilanci 5-9 tabulā atrodas 12. vietā 16 komandu konkurencē. Foto: BK “Liepāja”

Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas–Igaunijas basketbola līgā no latviešu spēlētājiem labākais gūtajos punktos (17,5), atlēkušajās bumbās (9,6) un bloķētajos metienos (1,4) ir “Liepājas” centrs Kārlis Šiliņš, kurš pamazām klauvē pie Latvijas izlases durvīm.

Vai spēle šosezon iet no rokas?

K. Šiliņš: “Tā var teikt, šobrīd izdodas tas, pie kā esmu strādājis. Jāteic paldies treneriem un komandas biedriem, kas palīdz attīstīties un kļūt drošākam. Pēc veiksmīgā sākuma jūtu, ka pretinieki analizē video un aizsardzībā mēģina neitralizēt tās lietas, kas man labi sanāk. Tas ir tikai pozitīvi, liek meklēt vēl citus elementus savā arsenālā.”

Sezonas pirmais mēnesis “Liepājai” bija lielisks, bet nākamais atkal ļoti slikts. Bija sagaidāms, ka nespēsiet noturēt uzņemto tempu?

Nedomāju, ka to varēja gaidīt. Par veiksmīgo sākumu vismazāk pārsteigti bijām mēs paši, jo vasarā ieguldījām lielu darbu, un uz sezonas sākumu bija pacēlums, enerģija, spēcīgās komandas varbūt no mums to negaidīja, viņu nelielo nolaidību izmantojām savā labā. Ja spēlējam savu spēli, varam pacīnīties ar jebkuru, vienlaikus esam jauna komanda, daudzi, kas mums skaitās veterāni, citur būtu jaunie. Visi mācāmies, esam piekoriģējuši pāris lietu, lai kļūtu izturīgāki un uzlabotu faktorus, kas liedza novembrī vairākas spēles uzvarēt. Prieks, ka pēc sešiem zaudējumiem uzvarējām “Ventspili”.

Iepriekšējās sezonas vidū no “Liepājas” uz Itāliju pārcēlās Verners Kohs. Par tevi kā komandas līderi nav interese ārzemēs?

Aģents neko nav teicis, un šobrīd par to neuztraucos, esmu ar komandu un strādāju pie lietām, lai varam veiksmīgi spēlēt. Labprāt arī pabeigtu sezonu Liepājā, domāju, ka reāli varam pacīnīties par iekļūšanu apvienotās līgas izslēgšanas spēlēs. Es prom neraujos.

Tev ir pieredze ASV koledžu čempionātā. Vai pirms došanās uz turieni bija liela izvēle, kurai universitātei pievienoties?

Bija pāris variantu. Man radās priekšstats, ka eiropiešiem ir sarežģīti ar ASV universitātēm komunicēt, izveidojās labs kontakts ar treneri Todu Abernetiju (savulaik Latvijā pārstāvēja “Ventspili” un “Barons/LMT”. – I. S.), un no tām, kas man piedāvāja, šī bija visaugstākā līmeņa skola. Tā arī nonācu pie viņiem. Diemžēl divas sezonas biju ārā no ierindas krustenisko saišu plīsumu dēļ, un pēc neveiksmīgas sezonas komandai mainījās viss treneru sastāvs. Vēl nebiju līdz galam atkopies, kad ar treneri nonācām pie secinājuma, ka man būtu labāk mainīt skolu. Viņš gan bija pretimnākošs, palīdzēja atrast skolu Floridā, līdz lidošanai prom varēju izmantot zāli un turpināt rehabilitāciju. Domāju, ka skolas maiņa man pat nāca par labu, tiku pie lielākas lomas, izveidojās daudzi kontakti.

Turpināji studēt iesākto programmu?

Jā, turpināju studēt finanšu menedžmentu. Man patika, jau vidusskolā vislabāk padevās matemātika. Domāju, kādā dzīves posmā zināšanas noderēs, iespējams, pat basketbola aprindās, kur arī nepieciešami šādi speci­ālisti. Tagad gan fokusējos uz spēlētāja karjeru.

Vai pēc NCAA nebija piedāvājumi ārzemēs profesionāļa karjeras iesākšanai?

Bija varianti, bet ne līgās, kurās gribēju. Vienmēr esmu mēģinājis tikt vietā, kur man ir nopietna loma, kur varu attīstīties, kur ir mazliet lielāka brīvība. Vēl esmu gana jauns un daudz jāmācās, paspēšu uzspēlēt ārzemēs. “Liepājā” nokļuvu, jo biju jau pastrādājis ar treneri Artūru Visocki-Rubeni gan iepriekš, gan arī pagājušā gada vasarā izlasē. Viņš izteica piedāvājumu, parunājām un šķita, ka situācija ir man perspektīva. Līgums beidzas pēc šīs sezonas.

Minēji, ka tev patīk skaitļi un matemātika. Sezonas kontekstā – 17 punkti vidēji mačā atbilsti tavām šī brīža ambīcijām?

Nebija uzstādījuma, ka vajag tik punktus un tik atlēkušās bumbas. Esmu priecīgs, ka sezonas sākums izdevies labs, bet sportā svarīga ir stabilitāte, lai nav lielu kāpumu un kritumu.

Tev tāpat kā visiem latviešu spēlētājiem trīspunktu metiens nav sveša lieta.

Tāds ir modernais basketbols, arī garajam jāvar iemest no distances, un es pie tā daudz strādāju. Taču garais spēlētājs maizīti pelna ar cīņu zem groza.

Esi vairākkārt pabijis Latvijas izlases nometnēs. Kas ir jāuzlabo, lai stabilāk iekļūtu rotācijā?

Ir sajūta, ka gandrīz blakus vien esmu – 14., 15. spēlētājs. Ar treneri Luku Banki ir labs kontakts, treniņos pamāca, iesaka. Jākļūst stabilākam, jākrāj pieredze, jāprasa no sevis vairāk, lai būtu gatavs konkurēt ar spēlētājiem, kas spēlē augstākajā līmenī. Ja vasarā pirms Pasaules kausa uzaicinās uz nometni, centīšos būt kārtīgs sparings – ja tāda šobrīd ir mana loma, es to pilnībā pieņemu. Gan jau pie savas iespējas izlases kreklā vēl tikšu.

Vizītkarte. Kārlis Šiliņš

* Dzimis 1997. gada 22. jūlijā

* Basketbola spēlētājs

* Augums: 2,10 m

* Pārstāv BK “Liepāja”

* Četrus gadus spēlējis NCAA čempionātā ASV, pēdējā gadā Floridā vidēji spēlē guva 10,5 punktus