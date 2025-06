Andris Bite Foto: Evija Trifanova/LETA

“Esam ceļā uz sanāksmi – to atceļ! Paldies par cieņu…” Bite nopeļ sadarbību ar vairākām ministrijām Ieteikt







“Kā valdības sociālais partneris esam uzaicināti izdevumu samazināšanas sēdēs pie Finanšu ministrijas ar katru ministriju atsevišķi,” X raksta atvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents Andris Bite. Tomēr sadarbība viņu uztrauc, tādēļ viņš atklāj, kā līdz šim veicies.

“Ļoti svarīgs un vajadzīgs process. Kā mums tur iet? Salikts grafiks dienā pa apmēram 4 ministrijām. Procesu dinamika piemērā ar Ārlietu ministriju.

1) Ieplānoja sēdi sākotnēji pirms vēlēšanām – 1. reize. Nenotika.

2) pēc Dombura raidījuma to ieplāno pēc vēlēšanām- uz 17.06 16-17:30

3) pirmdien, 16.06. plkst 10:59 to pārceļ uz piektdienu, 20.06. 7:30 – 9:00.

4) pirmdien, 16.06. plkst 13:45 to atkal ieplāno uz otrdienu 17.06. plkst 16-17:30.

5) otrdien 17.06 15:09 pārceļ uz 17.06 17-18:30

6) otrdien, 17.06. esam ceļā. 16:40 sanāksmi atceļ!!

Paldies iesaistītajiem Finanšu ministrijai, Ārlietu ministrijai un Ministru kabinetam par cieņu pret citu laiku un darbu!”

Komentētāji ir neizpratnē, kādēļ tikšanās nemitīgi tiek pārceltas.