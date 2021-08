Grupa "Nirvana" laika periodā no 1991. līdz 1994.gadam

FOTO. 30 gadus vecais Spensers Eldens iesūdz tiesā grupu “Nirvana” par viņa bērnības foto izmantošanu uz albuma vāka Ieteikt







30 gadus vecais Spensers Eldens nācis klajā ar paziņojumu ārzemju medijos – viņš atklājis, ka uz grupas “Nirvana” albuma vāciņa redzamais foto viņam nodarījis emocionālas traumas visas dzīves garumā un viņš par to ir gatavs tiesāties.

Uz “Nevermind” albuma vāciņa redzams kails zīdainis, kurš peldas baseinā – noskaidrots, ka tas ir 30 gadus vecais Spensers Eldens, kuram tolaik bijuši viens četri mēneši.

Grupa “Nirvana” laika periodā no 1991. līdz 1994.gadam. Foto: AP/ Imago Images/ Scanpix/ Leta

“Nevermind” ir grupas “Nirvana” otrais un komerciāli veiksmīgākais albums, kas tika izdots 1991. gada 24. septembrī. Tieši pēc tā iznākšanas grupa ieguva pasaules rokzvaigžņu statusu.

Eldena juridiskie pārstāvji apgalvo, ka uz albuma vāciņa redzamais foto ir klasificējams kā bērnu pornogrāfija, tāpēc viņu klients ir iesūdzējis tiesā grupas pārstāvjus par bērnu seksuālu izmantošanu. Tāpat jaunais vīrietis apgalvo, ka viņa vecākiem nav prasīta atļauja par fotogrāfijas izmantošanu, kā arī – par to nav samaksāts. Foto esot ticis uzņemts kādā publiskajā baseinā.

Spensers teicis, ka visu dzīvi cieš dēļ tā, ka viņa kailfoto ir redzams visai pasaulei jau 30 gadu garumā. Viņš pieprasījis 150 000 ASV dolāru “sāpju naudu” no katra grupas “Nirvana” dzīvā dalībnieka.

Spensers teicis, ka visu dzīvi cieš dēļ tā, ka viņa kailfoto ir redzams visai pasaulei jau 30 gadu garumā. Foto: ekrānuzņēmums/ Instagram

Atgādināsim, ka “Nirvana” līderis un solists Kurts Kobeins izdarīja pašnāvību 27 gadu vecumā. 1994.gada 5.aprīlī viņš nošāvās savās mājās Sietlā (ASV). Viņš tika atrasts pēc dažām dienām ar šautu brūci galvā, lai arī policijas oficiālajā atzinumā teikts, ka mūziķis izdarījis pašnāvību, līdz pat šai dienai fani un ģimenes locekļi apgalvo, ka Kurts esot noslepkavots.

Nirvana savu pēdējo albumu “In Utero” izdeva 1993. gadā.

Šā brīža situāciju un tiesu darbiem ar Spenseru ne grupas “Nirvana” dalībnieki, ne arī viņu likumīgie pārstāvji nav komentējuši.

“Nirvana” izpilda dziesmu “Where Did You Sleep Last Night”: