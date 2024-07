Festivāla “Positivus” pirmā diena aizvadīta bez būtiskiem starpgadījumiem, taču bija jāveic pamatīgas izmaiņas festivāla programmā, ņemot vērā to, ka vakardienas krīzes dēļ pasaules lidostās, laicīgi Rīgā ierasties nevarēja galvenais piektdienas programmas mākslinieks Offset.

Kā savos sociālajos medijos ziņoja festivāla organizatori, tiek darīts viss, lai mākslinieks varētu uzstāties šovakar.

[LV] Krīzes dēļ pasaules lidostās Offset nevarēja ielidot Rīgā. Darām visu iespējamo, lai uzstāšanās notiktu Sestdien. Piektdienas ieejas aproces būs derīgas Sestdien.

[ENG] Due to the crisis in airports, Offset could not fly into Riga. We are doing our best to make the… pic.twitter.com/EytADNmeM6

