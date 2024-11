Laimas labdarības namiņš 2024

FOTO. Atklāts labestīgākais namiņš galvaspilsētā – Laimas Labdarības namiņš. Dodies un piepildi bērnu sapņus! Ieteikt







Turpinot ikgadējo tradīciju, šodien, 22. novembrī, atklāts Laimas Labdarības namiņš, kas jau trīspadsmito gadu aicina ikvienu atsaukties aicinājumam piepildīt kādu no 1250 bērnu sapņiem, sarūpējot ilgi gaidītas Ziemassvētku dāvanas. Kā ierasts Laimas Labdarības namiņš ir pieejams gan tiešsaistē www.laimasnamins.lv, gan klātienē – šoreiz pašā Rīgas sirdī, Vērmanes dārzā.

Reklāma Reklāma

“Šī iniciatīva gadu no gada ir pierādījusi, ka nav nekā siltāka par nesavtīgu rīcību un nekā brīnumaināka par bērna emocijām ilgi gaidītās dāvanas saņemšanas brīdī. Laimas Labdarības namiņš mums ik gadu atgādina to, ka ir ģimenes, kurām svētku laikā nepieciešams īpašs atbalsts. Šogad esam saņēmuši vairāk nekā 1200 vēstules no bērniem, kuru ģimenes viena vai otra iemesla dēļ nevar atļauties sagādāt kārotās Ziemassvētku dāvanas. Bērnu vēstules stāsta ne tikai par vēlēšanos saņemt kādu skaistu rotaļlietu vai jaunu ierīci, bet arī pavisam ikdienišķām lietām, ko vēlas bērni – siltus ziemas zābakus, gultas veļu vai krāsojamo grāmatu. Tieši tādēļ šogad vēlamies uzsvērt, ka mūsu laime ir tepat – bērnu sapņos, un atbalstot tos, kuriem tas nepieciešams visvairāk, mēs stiprinām un padarām mūsu sabiedrību labāku. Paldies ikvienam, kurš šo gadu laikā ir bijis daļa no Laimas labdarības namiņa iniciatīvas, un aicinām to turpināt arī šogad,” stāsta “Orkla Latvija” valdes priekšsēdētājs Toms Didrihsons.

Šogad Laimas labdarības namiņa mērķis ir piepildīt vēl vairāk bērnu sapņus nekā pērn, kopā nodrošinot dāvanas 1250 bērniem no pieciem novadiem – Talsu, Dobeles, Aizkraukles, Jēkabpils un Alūksnes. Tieši pašvaldību sociālie dienesti ir tie, ar kuru palīdzību tiek uzrunātas ģimenes un organizēta kartīšu saņemšana.

Labklājības ministrs Uldis Augulis uzsver: “Šī ikgadējā Laimas Labdarības namiņa tradīcija pirms Ziemassvētkiem ļauj daudziem piedalīties brīnuma radīšanā. Šogad šo brīnumu gaida 1250 bērni no dažādām ģimenēm un dažādiem novadiem, kuri ar čaklo sociālo dienestu palīdzību ir uzticējuši mums savus lielus vai mazus sapņus. Šis ir laiks, kad laba un dāsna sirds iet roku rokā ar nesavtīgumu un prieka asarām gan devējam, gan saņēmējam, tāpēc aicinu piedalīties ikvienu šo bērnu sapņu piepildīšanā, ļaujot noticēt Ziemassvētku brīnumiem.”

Laimas labdarības namiņš darbosies visu Ziemassvētku gaidīšanas laiku – no 22. novembra līdz 18. decembrim. Ar bērnu sapņiem viņu pašu sagatavotu Ziemassvētku kartīšu veidā ikviens ir aicināts iepazīties klātienē Laimas labdarības namiņā Rīgā, Vērmanes dārzā, kā arī tiešsaistē www.laimasnamins.lv. Klātienē Laimas labdarības namiņš būs atvērts no otrdienas līdz sestdienai, no plkst. 12:00 – 20:00, kā arī svētdienās no plkst. 12:00 – 18:00.

Šogad sarūpēto dāvanu piegādi bez maksas nodrošinās Laimas Labdarības namiņa atbalstītājs un stratēģiskais partneris “Latvijas Pasts”, ļaujot dāvanas nogādāt gan ar pakomātu palīdzību, gan izmantojot kurjera pakalpojumus. Tiks nodrošināta ērta iespēja nosūtīt gan mazāka izmēra, gan lielformāta dāvanas. Sīkāku informāciju par soļiem kā nosūtīt dāvanu varēs atrast vietnē www.laimasnamins.lv.