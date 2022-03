FOTO. Bez milzīgiem ieguldījumiem un pašu spēkiem: kā pārveidot vasarnīcu par māju pastāvīgai dzīvošanai?

Brīvdienu māja kļūst par pastāvīgo dzīvesvietu

Attālinātajam darbam ir savas priekšrocības – pēdējos gados esam pielāgojušies un varam ne tikai strādāt no mājām, bet arī no jebkuras citas vietas. Pandēmijas laikā daudzas ģimenes ik pa laikam mainīja savu ierasto vidi, uzturoties un attālināti strādājot arī no savām lauku mājām vai vasarnīcām. Iespējams, ka dažas no ģimenēm nolēma pavisam pārcelties no pilsētas uz laukiem, pārvēršot un labiekārtojot vasarnīcu par savu pastāvīgo dzīvesvietu. Dizainere ir iekārtojusi vasarnīcas dzīvojamo istabu un priekšnamu un dalās ar padomiem, kā pielāgot šāda tipa īpašumu ikdienas dzīvei.

Ģimene ir nolēmusi atjaunot savu vasarnīcu, padarot to par savu jauno mājokli, kur uzturēties ne tikai brīvdienās, bet arī darba dienās. Dzīvojamā istaba, kuras platība ir 14 kvadrātmetri un priekšnams, kurš aizņem vien 4 kvadrātmetrus, ir ļoti šauri un mazi. Lai atrastu pārdomātu un funkcionālu interjera risinājumu, kas būtu visatbilstošākais šāda tipa platībām, pēc iespējas veiksmīgāk ir jāpārveido mazas telpas.

Dizainere Elīza Ozoliņa. Publicitātes foto

Esošais priekšnams bija pārāk aizkrauts un pārpildīts, bet dzīvojamā istaba nebija mājīga. Abas telpas nebija nedz dzīvošanai piemērotas, nedz apmierināja ģimenes vajadzības. Priekšnams ir vieta, kas rada pašu pirmo iespaidu par māju, kā arī ik dienu pavada mājokļa iemītniekus dienas gaitās un sagaida atnākot. Savukārt, dzīvojamā istaba mājās ir mājas vieta, kur visa ģimene var sanākt kopā un kvalitatīvi pavadīt laiku, spēlējot galda spēles, skatoties televizoru un lasot grāmatas. Tāpēc šīm telpām mājās vajadzētu būt viesmīlīgām un iemiesot mājīgumu.

Arī mazu priekšnamu iespējams maksimāli izmantot

Mazos priekšnamos pat vienam centimetram ir liela nozīme. Ja telpa ir nekārtīga un pārāk piebāzta ar mantām, apģērbu un daudz ko citu, arī vizuāli tas telpu padarīs vēl mazāku un sašaurinās. Šāda veida telpās vislabāk būtu iebūvēt skapi ar bīdāmajām durvīm, kur ērti novietot un paslēpt visas mantas.

“Priekšnamam bija nepieciešams ietilpīgs skapis, kur novietot sezonas virsdrēbes, apavus un citas lietas. Nolēmu maksimāli un pēc iespējas vairāk izmantot visu telpu. Burtiski starp skapi un sienām tika atstāta tikai 1 cm neliela rezerve. Vecie pakaramie tika nomainīti uz jauniem – funkcionālākiem un estētiskākiem, kas arī sasaucās ar ģimenē tik ļoti iemīļoto meža tēmu un dabas motīviem. Pieejami ir daudzi “divi vienā” risinājumi, kurus aicinu izmantot tādās mazās telpās kā šī. Piemēram, sols ar mantu glabātavu vai skapīšiem, kur novietot apavus, pildīs vairākas funkcijas. Mazākie ģimenes locekļi ģērbjoties varēs apsēsties uz soliņa un, atgriežoties mājās, zem tā nolikt apavus,” stāsta IKEA interjera dizainere Elīza Ozoliņa.

Rotaļas ar krāsām

Lai mazas telpas izskatītos lielākas un plašākas, to sienas jākrāso baltā krāsā. Taču tas nenozīmē, ka dabas krāsas nevar ienest lauku mājās arī ar krāsainiem akcentiem. Zaļā krāsa, kas izvēlēta priekšnama, viesistabas vienas sienas un arī kāpņu krāsošanai, lieliski papildināja katru no telpām.

Lielākā daļa mēbeļu tika izvēlētas gaišās krāsās, bet melnas krāsas elementi, piemēram, plaukti, lampa, dekori un aizkaru stiprinājumi, piešķīra telpai estētisku un elegantu akcentu. Tā kā abas telpas ir caurstaigājamas un starp tām nav durvis, kā telpu atdalītājs tika izmantoti aizkari.

Istabas centrā – viena galvenā mēbele

Dzīvojamā istaba ir tā vieta, kur mēdzam atpūsties un baudīt brīvo laiku, skatoties televizoru, lasot grāmatas, dzerot kafiju un darot citas lietas. Tāpēc tai ir jābūt ērtai. Dizainere E. Ozoliņa viesistabā novietoja lielu dīvānu, kas kļuva par telpas centrālo elementu. Viss pārējais – televizors, plaukti, galds, tika pakārtots dīvāna izvietojumam. Dīvāns ir ne tikai ērts, bet tam ir maināms un mazgājams pārvalks, kas ir īpaši svarīgi, ja mājās ir bērni. To ir viegli kopt un pēc kāda laika ģimene var pat atsvaidzināt interjeru, nomainot dīvāna pārvalku.

“Mēbelēm ir jākalpo cilvēkiem un tām ir jābūt ērti lietojamām. Iepriekšējais kafijas galdiņš ģimenei bija par mazu, tāpēc blakus dīvānam tika novietots atbilstošāks kafijas galdiņš. Tagad tas ir pat salokāms un to var paplašināt, radot vairāk vietas galda spēlēm vai kafijas pauzēm, kā arī ietaupot vietu, kad tas netiek lietots,” stāsta interjera dizainere.

Izveido vai pārtaisi

Daudzām istabām ir tādi parametri, kas to iekārtošanu padara īpaši izaicinošu. Dažus no tiem var mainīt, dažus nevar. Bet jebkurā gadījumā vairumā situāciju var atrast ideālo risinājumu. Dzīvojamā istabā bija kamīns, kas nebija funkcionējošs un netika lietots. Tā kā tas netika izmantots un telpā trūka vietas, dizainere izvēlējās aizmūrēt kamīnu un pārveidoja telpu. Virs kamīna iepriekš bija novietots televizors.

Tas atradās pārāk augstu, bet tieši kamīna dēļ tā augstums nebija regulējams. Pārmaiņas ļāva televizoru novietot zemāk – tur, kur agrāk atradās kamīns. Tagad ģimene filmu vakarus var baudīt daudz ērtāk. Savukārt brīvajā vietā, kur agrāk bija televizors, tika uzstādīti plaukti, kuros uzglabāt dažādus priekšmetus un dekorus.

Pirms pārvērtībām zem kāpnēm bija brīva niša, kas netika izmantota. Dizainere E. Ozoliņa radoši iekārtoja stūri, piešķirot telpai lielāku dziļuma dimensiju. Zem kāpnēm tika novietota neliela bufete un piekārts spogulis. Uz bufetes tika izvietoti dažādi interjera elementi un priekšmeti, piemēram, lampa un sveces, kas papildināja kopējo telpas noskaņu un mājīgumu.