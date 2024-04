Harijs un Megana piedalās Pasaules garīgās veselības dienas pasākumā Ņujorkā

FOTO. "Harijs bija nikns un raudāja…" Karaliskais eksperts atklāj, kas sarūgtinājis princi Hariju







Prinča Harija memuāros “Liekais” aprakstīts kāds būtisks viņa dzīves pagrieziena punkts, kas princi sarūgtinājis. Taču karaliskais eksperts Toms Kvins atklājis, cik emocionāli princis uztvēra šo notikumu un pavēli atbrīvot Frogmoras kotedžu, kura, kā norāda princis Harijs, bijusi karalienes Elizabetes kāzu dāvana viņam ar Meganu Mārklu, ziņo “Metro”.

Karaliskais eksperts norāda, ka Harijs to uzskata par “nežēlīgu atraidījumu”.

Eksperts intervijā “Mirror” stāstīja: “Harijs bija patiesi nikns un raudāja par to, ka tika izlikts no Frogmoras – viņš uzskatīja, ka viņa tēvam nav tiesību to darīt un ka tas ir atriebīgi.”

“Katrreiz, kad Čārlzs pasaka savu vārdu, Harijam tas šķiet negodīgi. Viņš uzskata, ka pēc visa, kas ar viņu noticis, viņam vienmēr ir jāsaņem viss, ko viņš vēlas, neatkarīgi no tā, vai tā ir drošība, ko finansē Lielbritānijas nodokļu maksātāji, vai grezna māja Apvienotajā Karalistē,” karaliskais eksperts spriež.





















Harijs un Megana oficiāli izvācās no Frogmoras kotedžas pagājušā gada jūlijā, martā apstiprinot, ka viņiem ir lūgts aiziet.

“Mums patika šī vieta,” Harijs savos memuāros teica par Frogmoras kotedžu, piebilstot, “no pirmās minūtes. Bija sajūta, ka mums bija lemts tur dzīvot. Mēs nevarējām sagaidīt, kad pamodīsimies no rīta, dosimies garā pastaigā pa dārziem […] Mēs satikām karalienes dārzniekus, uzzinājām viņu vārdus un visu ziedu nosaukumus,” princis Harijs rakstīja memuāros.

























