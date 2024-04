Karaļa Čārlza un Kamillas kāzas

FOTO. "Aiz smaidiem slēpās kaut kas daudz drūmāks…" Ķermeņa valodas eksperte atklāj nepateikto par karaļa Čārlza un Kamillas kāzām







Karalis Čārlzs III apprecējās ar Kamillu Pārkeri-Boulzu 2005. gada 9. aprīlī, gandrīz astoņus gadus pēc tam, kad traģiski gāja bojā viņa bijusī sieva un dēlu māte princese Diāna. Ķermeņa valodas eksperte analizējusi prinča Viljama un prinča Harija žestus, stāju, kustības un sejas izteiksmi kāzu fotogrāfijas un atklājis, ka Viljams un Harijs bijuši ļoti uztraukti, nervozi, vērojot, kā viņu tēvs apprecas atkārtoti, vēsta “The Sun”.

Šķiet, ka piedalīties laulību ceremonijā princim Viljamam un princim Harijam bija vēl grūtāk, nekā sabiedrība varētu domāt, saka Džūdija Džeimsa, piebilstot, ka brāļi “apspieda daudzas negatīvas emocijas sava tēva un ģimenes vienotības dēļ.”

Čārlza un Kamillas attiecības sākās tālajā 1971. gadā, kad viņus iepazīstināja kāds kopīgs draugs. 23 gadu vecumā viņi ātri vien kļuva par tuviem draugiem, stundām ilgi runāja pa telefonu un pavadīja kopā laiku, kad vien tas bija iespējams. Tomēr attiecības nekad neattīstījās, ņemot vērā lorda Mauntbatena brīdinājumus, ka Kamilla nav pietiekami aristokrātiska, lai precētos ar karaliskās ģimenes pārstāvi.























































Karaliene konsorte Kamilla un viņas vīrs Lielbritānijas karalis Čārlzs II viesojas Vācijā

Toreizējais Velsas princis sadraudzējās ar Diānu 1981. gadā pēc savas ģimenes ieteikuma, taču princese attiecības raksturoja kā sarežģītas, jo zināja, cik ļoti Čārlzs mīl Kamillu. Viņa apgalvoja, ka pirms kāzām viņa uzzinājusi, ka Čārlzam ir aproce ar iniciāļiem “G” un “F” (Gledisa un Freds — Čārlza un Kamillas mājdzīvnieku vārdi).

Viņa atrada arī Kamillas fotogrāfijas Čārlza dienasgrāmatā viņu medusmēnesī, kā arī aproču pogas ar savītiem iniciāļiem “C” un “C”.

Ņemot vērā viņu vecāku sarežģīto attiecību vēsturi, nav pārsteigums, ka Viljams un Harijs Čārlza un Kamillas kāzu laikā izskatījās “nelaimīgi un nemierīgi”. Džūdija Džeimsa analizēja trīs bildes no filmas “Fabulous”, atklājot, kā abi vīrieši patiesībā jutās šajā dienā.





































Princes Diāna

“Ierodoties uz ceremoniju šeit, šķiet, ka brāļiem bija grūti rādīt sabiedrībai patiesus smaidus,” viņa norāda un uzsver, ka abu ķermeņa valoda viņus nodod. “Jo īpaši Harijs mēdz diezgan slikti slēpt savas emocijas,” viņa skaidro.

Neskatoties uz to, ka brāļi bija labā noskaņojumā ceļā uz ceremoniju Vindzorā, aiz smaidiem slēpās kaut kas daudz drūmāks. “Šī pieņemtā jautrība ļāva viņiem atbrīvoties no jebkādas iekšējas spriedzes, savukārt smiekli palīdz izkļūt no tādām emocijām kā dusmas un skumjas,” saka ķermeņa valodas eksperte.

“Viljamam viena roka bija uzlikta uz vēdera – tas kalpo kā pašaizsardzības mehānisms,” viņa skaidro. “Harijs smaidīja tāpat kā Viljams, bet viņam bija nolaists zods. Tas liecina tikai par pieklājīgu smaidu sabiedrības priekšā.”

“Šeit ir dažas smalkas pazīmes, kas sniedz pierādījumus par viņu patiesajām sajūtām,” viņa skaidro, rādot uz nākamo foto. “Kamēr visi pārējie apzinīgi skatās kamerā, Harija skatiens ir izklaidīgs. Šķiet, ka viņa smaidu izraisījis kaut kas ārpus kameras, nevis laimīgais pāris pa kreisi.” “Viljama smaids izskatās stīvs un nepārliecinošs,” viņa piebilst.

Harija patiesās jūtas kāzās atklājās, kad viņš vēroja, kā viņa tēvs nodeva zvērestu sievietei, kas nebija Diāna, ķermeņa valodas eksperte stāsta.

“Tie ir brīži, kad maskas krīt,” viņa skaidro. “Harijs pagrieza galvu, lai paskatītos uz līgavu un līgavaini, un, šķiet, ka viņa nelaimīgā, satrauktā sejas izteiksme to visu izsaka. Viņa lojalitāte pret māti bija pretrunā ar vēlmi izlikties par “laimīgu” sava tēva labā,” viņa uzsver.























































