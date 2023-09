Rīga Food 2023

FOTO. Izstādē "Riga Food 2023" noskaidroti Baltijas valstu labākie pārtikas produkti







Septembra sākumā Baltijas lielākajā pārtikas industrijas izstādē “Riga Food 2023” pirmo reizi Baltijā norisinājās prestižs pārtikas kvalitātes konkurss “The Baltic Taste Award 2023”, kurā savus izcilākos produktus starptautiski atzītas žūrijas vērtējumam iesniedza Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pārtikas ražotāji.

Konkursa “The Baltic Taste Award” mērķis ir noskaidrot Baltijas valstu kvalitatīvākos pārtikas produktus, labākos izcelt starptautiskā mērogā, veicināt ražotāju un viņu produktu atpazīstamību, sadarbību starp ēdināšanas uzņēmumu profesionāļiem un produktu ražotājiem.

Jau pirmajā gadā pārtikas kvalitātes konkursam bija iesniegti 102 dažādi pārtikas produkti 10 kategorijās: maize un miltu izstrādājumi; piens un piena produkti; gaļa un gaļas produkti; zivis un zivju produkti; medus; ogu, augļu un dārzeņu produkti, tostarp saldumi, šokolāde un rieksti; bezalkoholiskie dzērieni; raudzēti dzērieni; stiprie alkoholiskie dzērieni; vegānie produkti.

“Paldies pārtikas ražotājiem, kas lepojas ar saviem produktiem un piedalījās kvalitātes konkursā. Ikviens ir ieguvējs, jo katrs dalībnieks saņems starptautiskas žūrijas komentārus un ieteikumus konkrētā produkta pilnveidei vai redzējumu tā saderībai. Priecē, ka jau izstādē izveidojās jaunas sadarbības. Vairāki šefpavāri izteica vēlmi konkursam iesniegtos produktus iekļaut sava restorāna jaunajā sezonas ēdienkartē,” stāsta “Riga Food” vadītājs Rolands Nežborts.

“Salīdzinot ar citiem Eiropā rīkotajiem konkursiem, lepojamies, ka mūsu pārtikas kvalitātes konkursā bija tikai profesionāla starptautiska un pasaulē atzīta žūrija. Jāakcentē, ka Eiropas ekspertu garšas kārpiņas atšķiras un viņi spēj precīzāk novērtēt, kurš produkts ir eksportspējīgāks. Skats no malas vienmēr ir ļoti svarīgs! Eksperti augstu novērtēja, piešķirot pat maksimālos punktus, Baltijas valstu zivju, gaļas un piena produktus,” norāda “Pavāru kluba” valdes locekle Svetlana Riškova.

Profesionāla žūrija

7. septembrī Izstāžu centrā Ķīpsalā aiz slēgtām durvīm starptautiska žūrija – Eiropas vadošie šefpavāri, bārmeņi, someljē, pārtikas tehnologi – veica “aklo” degustāciju un četru stundu garumā vērtēja Baltijas valstu pārtikas ražotāju produktus. Žūrijas locekļi vērtēja produktu garšu, smaržu, tekstūru un izskatu, kā arī sniedza komentārus un ieteikumus produktu pilnveidošanai un saderībai ar citiem produktiem. Žūrijas sastāvā bija tādi pasaulē zināmi pavāri kā “Worldchefs” Centrāleiropas reģiona direktors, “Villeroy & Boch – Culinary World Cup” organizators, “Vatel Club Luxembourg” viceprezidents, Luksemburgas Pavāru skolas pasniedzējs Alens Hosterts (Alain Hostert) (Luksemburga), restorāna “Eiriksson Brasserie” īpašnieks, “Bocuse d’Or” Islandes prezidents Frīdgeirs Inge Eiriksons (Friðgeir Ingi Eiríksson) (Islande), restorāna “Dia 36.line” šefpavārs, Latvijas garšu pazinējs Lauris Aleksejevs (Latvija), restorāna “Akustika” šefpavārs Artūrs Taškāns (Latvija), Lietuvas Ilgtspējas akadēmijas vēstnesis Justīns Kapkovičs (Justinas Kapkovičius), “Bocuse d’Or” Lietuvas prezidents Darjus Katins (Darius Katinas), Igaunijas prezidenta šefpavārs Taigo Lepiks, viens no biedrības “Jauno pavāru kustība” dibinātājiem Žanis Raivo Behmanis un citi.

Laureāti un visaugstāk novērtētie produkti

9. septembrī izstādes “Riga Food 2023” viesistabā pulcējās starptautiska žūrija, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas pārtikas ražotāji un mediju pārstāvji, lai darbīgā un aizraujošā izstādes atmosfērā uzzinātu konkursa laureātus. Visaugstāko novērtējumu – zelta medaļas – saņēma 13 produkti, ar sudraba medaļām var lepoties 11 konkursam iesniegtie produkti, bet bronzas medaļas ieguva 15 produkti. Laiks iepazīt Baltijas kvalitatīvākos un gardākos produktus!

Visaugstākais vērtējums 13 produktiem

Starptautiskā žūrija augstu novērtēja Baltijas valstu zivrūpnieku produkciju – zelta medaļu saņēma “Sudrablīnis” par dabīgajiem foreļu ikriem un “LĪCIS-93” par šprotēm olīveļļā. Divas zelta medaļas ieguva “Royal Nordic” par zīmola “Queen Harbour” auksti kūpināto laša fileju un vītināto lasi (Jerki). Abi produkti ir izgatavoti no augstas kvalitātes atdzesētas norvēģu laša filejas superior. Arī “PŪRE” saņēma visaugstāko novērtējumu diviem produktiem – melleņu ievārījumam un bio melleņu ievārījumam. Abu ievārījumu receptes radītāja ir Dace Ersta. Vēl zelta medaļu ieguva “SunBears” par stipro alkoholisko dzērienu “Lāču piens – Apelsīns”, kura radītājs ir Māris Pāvilsons. Augstāko novērtējumu saņēma arī “Smiltenes piens” par produktu “Smiltenes siers” (50 %), kas tapis par godu Smiltenes 100 gadu jubilejai. Arī Alda Hāne devās mājās ar zeltu par liepu medu, kas ievākts no Pullēnu dravas liepām. “Tallegg” ieguva zelta medaļu par greipfrūtā un minerālūdenī marinēto broilera filejas šašliku, kura meistare ir Tīna Stinta (Tiina Stint). Nogatavināts T-bone steiks no liellopa muguras daļas arī tika atzīts pa izcilu, un “Airene” (zīmols “Brūzilu liellops”) devās mājās ar zelta medaļu. Augstāko vērtējumu saņēma arī “Foxy’s Bake Shop” vegānais kruasāns, kura receptes radītājs ir Aleksandrs Mono (Alexandre Monnot), un “Mantinga” tumšā itāļu maize “CIABATTA”, kas bagātināta ar rudzu saldskābi, rudzu iesala miltiem un augu šķiedrām.

Sudraba medaļas 11 pārtikas produktiem

“Riga Food 2023” prestižajā pārtikas kvalitātes konkursā “The Baltic Taste Award 2023” sudraba medaļas saņēma 11 produkti. Viens no sudraba medaļu ieguvējiem ir “Abavas” bezalkoholiskais cidoniju dzēriens “Sparkful Kombucha”, kura receptes radītājs ir Niklass Barkāns. Sudraba medaļu saņēma arī “Soira” par cieto sieru “LĪLAVU”, kas ir saņēmis pat trīs zelta zvaigznes pasaules lielākajā pārtikas vērtēšanas sistēmā “British Great Taste”. Lietuvas uzņēmums “MB Maži Mamutai” mājās devās ar sudraba medaļu par “Agrurkai” (“Pikantais gurķis”), kura meistars ir Viļus Tamošaitis (Vilius Tamošaitis). Kategorijā “Vegānie produkti” žūrijas locekļus ieinteresēja “Nata” čia kaviārs “Chia Caviar”, kura receptes radītājs ir Ivars Rutkovskis. Vēl sudraba medaļas saņēma “Lības dārzi” par produktu “Tillas-pastillas”, “LIDO” cūkgaļas kakla karbonāde brūkleņu marinādē un “Royal Nordic” karsti kūpināta laša fileja “Queen Harbour”. Par “Vēstures mantojuma” sērijas dāvanu komplektā “Diplomats” iekļautajām šprotēm ar citrona šķēli saulespuķu eļļā un olīveļļā sudraba apbalvojumu saņēma “UNDA”. Kategorijā “Medus” sudraba medaļu saņēma “Pūre” dažādu ziedu medus “Meds”, kas ir ievākts Kuldīgas novada pļavās un mežos. Savukārt kategorijā “Maize un miltu izstrādājumi” sudraba medaļas saņēma “Fazer Latvija” par “Fazer Street Food” auzu polārmaizi un “Foxy’s Bake Shop” dabīgā ierauga bageti jeb skābmaizi, kura radītājs ir Aleksandrs Mono (Alexandre Monnot).

Bronzas medaļas 15 Baltijas valstu produktiem

Bronzas medaļas, ko varēs lietot arī uz uzvarētājproduta iepakojuma etiķetes, kvalitātes konkursā “The Baltic Taste Award 2023” saņēma 15 produkti. Sudraba medaļu saņēma “Fazer Latvija” par “Fazer Street Food” polārmaizi ar kartupeļiem daudzveidīgai maltītei, “SOLO” maiznīca par kliju maizu un “Gbakery” par maizi ar cieto sieru “Itālijas garša”. Savukārt kategorijā “Gaļa un gaļas produkti” bronzas medaļu saņēma tikai “LIDO” cūkgaļas galerts mājas gaumē. Kategorijā “Piens un piena produkti” bronzas medaļu ieguva “Nõo Lihatööstus” par grilsieru “Cheesy grill”, kura meistare ir Anne Vere (Anne Värä), un “Jaunpils pienotava” par 9 % pilnpiena biezpienu. Par “Vēstures mantojuma” sērijas dāvanu komplektā “Diplomats” iekļautajām šprotēm nerafinētā augstākā labuma saulespuķu eļļā un olīveļļā un šprotēm ar lauru lapu saulespuķu eļļā un olīveļļā “Unda” saņēma divas medaļas. Aī “BLUE CIRCLE” arktiskās palijas produkts, kura receptes radītājs ir Lauris Apsis, ir ieguvis bronzas medaļu. Vēl sudraba medaļu saņēma “Pūre” dažādu ziedu medus “Meds” porciju iepakojumā, kas ir ievākts Kuldīgas novada pļavās un mežos. Ar bronza medaļu mājās devās arī “Skonio linija” par čili zupu ar auna zirņiem un kvinoju. Ne tikai vegāna, bet arī garšīga! Bet kategorijā “Stiprie alkoholiskie dzērieni” bronzas medaļu ieguva divi uzņēmumi: “SunBears” par izcilas kvalitātes stipro alkoholu “Ābolu saules lācis” un “Snowflake” par degvīnu “CRAFT VODKA”, kas destilēts tikai no labākajiem organiskajiem kviešu graudiem. Kategorijā “Vegānie produkti” bija divas bronzas medaļas – “Skrīveru Pārtikas kombinātam” par gardumu – vegāniskās piena konfektes “Gotiņa” un “LIDO” par pelmeņiem ar dārzeņiem.

Konkursu organizē: Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1, “Pavāru klubs”, Agroresursu un ekonomikas institūts sadarbībā ar Zemkopības ministriju.