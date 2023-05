FOTO. Karaliska greznība! Cik britu nodokļu maksātājiem izmaksā karaļa Čārlza kronēšana?

Šodien visi skatieni tiks vērsti uz Vestminsteras abatiju, kur notiks karaļa Čārza III vēsturiskā kronēšana, kas Apvienotajai Karalistei izmaksās ievērojamu naudas summu. “DailyMail” ir veicis aptuvenas izmaksu aplēses.

Digitālo, kultūras, plašsaziņas līdzekļu un sporta departaments BBC sacījis, ka “nevar sniegt informāciju par izmaksām vai finansējuma sadalījumu” līdz pasākuma beigām.

Bekingemas pils pārstāvji iepriekš paziņoja, ka patiesie skaitļi par kronēšanas izmaksām tiks publicēti noteiktajā laikā. Taču pārstāvis sacīja, ka šāds valsts pasākums izraisa milzīgu globālu interesi, kas vairāk nekā atmaksā ar to saistītos izdevumus.

Čārzla III ceremonija ir samazināta līdz 2300 viesiem, salīdzinot ar vairāk nekā 8000 cilvēku, kas apmeklēja karalienes Elizabetes II kronēšanu 1953. gadā.

Bekingemas pils ir arī paziņojusi, ka pasākuma organizēšanā ticis domāts par efektivitāti, piemēram, plānota daudzu ceremoniju elementu atkārtota izmantošana, nevis jaunu elementu izveide vai iegāde.

“Mūsdienu naudā 1953. gada kronēšana izmaksāja aptuveni 50 miljonus mārciņu, bet aplēses par karaļa Čārlza kronēšanu ir divreiz lielākas, piemēram, drošības dēļ, kas toreiz nebija tik liela problēma. Taču televīzijas translācijas visā pasaulē, piesaistītie tūristi laika gaitā atmaksājas – tie vairāk nekā segs izmaksas, un tas būs milzīgs stimuls tūrismam, “The Sun teicis kāds labi informēts avots, kurš arī piebildis, ka uz kronēšanas nedēļu visas viesnīcas tuvākajā apkaimē jau sen bijušas rezervētas.

Zināms arī, ka, tā kā ceremonija ir valsts pasākums, rēķinu apmaksās valdība, izmantojot nodokļu maksātāju naudu un Bekingemas pils finanses, izmantojot arīprivātos makus. Tiesa gan, nesen veikta aptauja liecina, ka daudzi Lielbritānijas iedzīvotāji nevēlas, lai kronēšanu finansētu nodokļu maksātāji. Aprīlī veiktā YouGov aptauja liecina, ka 51% respondentu uzskata, ka Čārlza un Kamillas kronēšanas ceremonija nebūtu jāapmaksā valdībai.

At the moment the Crown was placed on the Head of The King in Westminster Abbey, The King’s Troop Royal Horse Artillery fired a six Gun Salvo on Horse Guards Parade.

God Save The King! @BritishArmy @RoyalFamily @DefenceHQ @DCMS @theroyalparks pic.twitter.com/rO0yrUeB8B

— The Army in London (@ArmyInLondon) May 6, 2023