Foto: REUTERS/SCANPIX Franču izcelsmes sāļais pīrāgs “Kišs” (Quiche) ir kļuvis par oficiālo Čarlza III kronēšanas ēdienu. Karaliskā ģimene par pasākuma oficiālo ēdienu ir izraudzījusies no spinātiem, pupiņām un estragona pagatavotu kišu. Receptē ietilpst arīdzan olas, krējums un Čedaras siers.

Sāļais pīrāgs "Kišs" ir kļuvis par oficiālo Čarlza III kronēšanas ēdienu. Tā cenas gada laikā pieaugušas par 21%!







Briti, kas šo sestdien, 6.maijā, vēlēsies nosvinēt karaļa Čārlza III kronēšanu, ēdot lielveikalā nopērkamo “Kišu” (Quiche), konstatēs, ka tas tagad maksā par 21 % vairāk nekā pirms gada, vēstīja ASV medijs “CNN“.

Karaliskā ģimene par pasākuma oficiālo ēdienu ir izraudzījusies no spinātiem, pupiņām un estragona pagatavotu kišu, kas ir franču izcelsmes sāļais pīrāgs. Receptē ietilpst arīdzan olas, krējums un Čedaras siers. “Ēdiet to karstu vai aukstu, kopā ar zaļajiem salātiem un vārītiem jauniem kartupeļiem, tas ir ideāli piemērots kronēšanas svinīgajām pusdienām,” tā teikts karaliskajā tīmekļa vietnē.

Kaut arī lielveikalu plauktos atrodamo kišu cenas ir strauji augušas, tomēr tie joprojām būs daudz lētāki, nekā pašiem pagatavojot šo karalisko ēdienu mājās: Čedaras siers maksā par 42 % vairāk nekā šajā laikā pagājušajā gadā, savukārt olu cenas ir pieaugušas par 32 %, bet krējuma – par 15 %, liecina tikko kā trešdien publicētā Valsts statistikas biroja (Office of National Statistics) jaunākā analīze.

Turklāt, kā daži cilvēki ir norādījuši sociālajā tīklā Twitter, dažās Apvienotās Karalistes daļās pēdējās nedēļās ir vērojams arī olu trūkums.

Tuvojoties karaļa kronēšanas ceremonijai, daudzi Lielbritānijas lielveikali tirgo savu pašgatavo karalisko pīrāgu klāstu, kas ir daļa no karaliskajām svinībām paredzētā ēdienu klāsta. Piemēram Marks and Spencer pārdod siera un sīpolu pīrāgu par 3,70 mārciņām (4,62 USD), bet klasiskais “Quiche Lorraine”, kas satur bekonu un Čedaras sieru, valsts lielākajā lielveikalu ķēdē Tesco (TSCDF) maksā 2,50 sterliņu mārciņas (3,12 USD).

Tomēr veikalā nopērkamais kišs ir tikai viena no vairākām precēm, kas uzrāda savdabīgu rekordu Lielbritānijas pārtikas cenu kāpumā, liecina ONS analīze.

Parastas olīveļļas pudeles cena gada laikā līdz martam ir pieaugusi par 49 %, bet gurķu cena tajā pašā laika posmā palielinājās par 52 %. Gada vidējā pārtikas produktu cenu inflācija šajā mēnesī bija sasniegusi jau vairāk nekā 19 %.

Arī daudzi no valstī iecienītākajiem ēdieniem ir kļuvuši daudz dārgāki.

Tā piemēram valstī populārā ātro uzkodu ēdiena “Fish & Chips” (zivs ar kartupeļiem frī) izmaksas gada laikā līdz martam pieaugušas par 19 %, kas ir lielākais pieaugums aptaujā aplūkoto ātrās ēdināšanas ēdienu grozā. ONS aprēķināja, ka šajā pašā laika periodā par 24 % ir sadārdzinājās arī mājās pagatavotas ceptas vistas ar piedevām (četrām personām) pagatavošanas izmaksas.

Statistikas birojs, kas aprēķina vidējo cenu kāpumu virknei preču un pakalpojumu, tostarp restorānos un maksai par bērnudārzu, norādīja, ka gada laikā līdz martam 95 % no aplūkotajām pārtikas precēm cenas ir pieaugušas.

Saskaņā ar britu plašsaziņas līdzekļos publicētajiem aprēķiniem Apvienotās Karalistes nodokļu maksātāji iztērēs desmitiem miljonu mārciņu svinot karaļa Čārlza III kronēšanu. Taču daudziem britiem, tostarp karaļnama faniem, šie izdevumi ir īpaši nepatīkami, jo laikā, kad cenas pieaug, miljoniem cilvēku cīnās, lai savilktu galus.

Pēdējā gada laikā inflācija Apvienotajā Karalistē ir strauji pieaugusi un martā pārsniedza 10 %, kas ir nedaudz mazāk nekā mēnesi iepriekš, bet joprojām kopumā ņemot ir daudz augstāka nekā ASV un Eiropā.

Pagaidām pārtikas cenu kāpums nerāda nekādas pazīmes, kas liecinātu, ka tas tuvākajā nākotnē varētu samazināties. Martā tās pieauga visstraujāk vairāk nekā 45 gadu laikā, jo augstās izejvielu un darbaspēka izmaksas ir būtiski kaitējušas vietējiem pārtikas ražotājiem, bet vājāka mārciņa ir sadārdzinājusi preču importu.

Tā kā algas nav spējušas tikt līdzi inflācijai, šī spriedze ir piespiedusi rekordlielu cilvēku skaitu vērsties pēc palīdzības pie Apvienotās Karalistes pārtikas bankas reģionālajām nodaļām, kuras valstīs humānās palīdzības ietvaros nodrošina bezmaksas pārtikas produktus tiem, kam tas visvairāk nepieciešams.

“Trussell Trust”, kas sadala pārtikas produktus aptuveni 1200 pārtikas bankām, pagājušajā nedēļā paziņoja, ka tās tīkls gada laikā līdz marta beigām ir izsniedzis gandrīz 3 miljonus pārtikas palīdzības paku. Tas ir rekords viena gada laikā un par 37 % vairāk nekā iepriekšējos 12 mēnešos.

“Pie mums pārtikas bankā vēršas vēl nepieredzēti daudz cilvēku, jo īpaši strādājošie, kuri vairs nespēj sabalansēt zemos ienākumus ar pieaugošo dzīves dārdzību,” paziņojumā sacīja Anglijas ziemeļaustrumos esošās “South Tyneside Foodban” izpilddirektors Braiens Tomass.

Iepazīsties ar karaliskā kiša recepti un pagatavo sev un savai ģimenei patiešām karalisku maltīti!

Karaliskā kiša recepte:

– Sagatavošanas laiks: 35 minūtes;

-Cepšanas laiks: 45 minūtes;

-plus jāieplāno vēl 1 stunda pīrāga atdzesēšanai;

-6 personām.

Kronēšanas pīrāgs ar kraukšķīgu mīklas kārtiņu un maigu spinātu, pupiņu un svaiga estragona garšu. Mīklas sastāvā ir speķis, bet to var nomainīt pret sviestu, lai pagatavotu veģetāru šī ēdienu variantu. Ēdiet karstu vai aukstu ar zaļajiem salātiem un vārītiem jauniem kartupeļiem – lieliski piemērots “Kronēšanas svinīgajām pusdienām” pusdienām!

Sastāvdaļas mīklai:

– 250 g parasto miltu;

– 50 g auksta sviesta, sagriezta kubiņos;

– 50 g speķa;

– 4 ēdamkarotes piena;

– Vai 250 g jau gatavas veikalā nopērkamas plātsmaizes mīklas gabala.

Sastāvdaļas pīrāga pildījumam:

– 125 ml piena;

– 175 ml saldā krējuma;

– 2 vidēji lielas olas;

– 1 ēdamkarote sasmalcināta svaiga estragona;

– 100 g rīvēta čedaras siera;

– 180 g vārītu, sasmalcinātu spinātu, kuriem izspiests šķidrums;

– 60 g vārītu pupiņu vai sojas pupiņu (ja vēlaties, dubultojiet pupiņas).

Iesijājiet bļodā miltus, pievienojiet sāli, gabaliņos sagrieztu aukstu sviestu un speķi. Ar pirkstu galiem bļodas saturu saberziet smilšainā rīvmaizei līdzīgā konsistencē. Tad, pievienojot pa druskai pienu, ar rokām samīciet mīklu, pārliecinoties, ka tajā nepaliek sausu miltu graudi, un tā labi turas kopā. Tad pārklājiet mīklu ar dvieli un uz 30-45 minūtēm ievietojiet ledusskapī.

Uzlieciet 20 cm lielu cepšanai paredzētu skārda veidni, vēlams ar atvērtu apakšu, uz cepšanas papīra. Ietaukojiet darba virsmu un viegli apkaisiet to ar miltiem, pēc tam izvelciet mīklu aptuveni 5 mm biezumā, veidojot to apļa formā, kas ir nedaudz lielāka par cepšanas formas virsmu . Uzmanīgi ielieciet iegūto mīklu formā un uzmanīgi iespiediet to pie veidnes malām tā, lai nepaliktu spraugas, pa kurām pīrāga pildījums varētu izplūst. Pārklājiet mīklu un atstājiet ledusskapī vēl uz 30 minūtēm. Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 190C/170C temperatūrai.

Izklājiet konditorejas formu ar sviestpapīru- lai to labāk paveiktu izgrieziet papīra apli lielākā diametrā nekā cepšanas forma un saspiediet to bumbā, pēc tam atlociet to sākotnējā izskatā un ievietojiet cepšanai paredzētajā formā. Papīra malām jābūt augstākam par formas bortiem.

Uz cepšanas formā ievietotā sviestpapīra uzberiet kādu jums pieejamu balasta masu- var izmantot zirņus, pupiņas, nevārītus rīsus vai speciālas tam paredzētas lodītes un cepiet to kādas 20-25 minūtes līdz, kamēr tiek iegūta zeltaina un galvenais sausa mīklas kārtiņa. Uzmanīgi izņemiet sviestpapīru ar tajā ievietoto balasta masu , taču ņemiet vērā, šo masu jums vairs nevajadzēs- to varat izsviest, bet pašu pīrāgu turpiniet cept vel kādas 5 minūtes, lai arī tā pamatne apžūtu. Samaziniet cepšanas temperatūru līdz 160C/140C.

Saputojiet pienu, krējumu, olas un garšaugus, pievienojot nedaudz garšvielu. Izkaisiet pusi sarīvēta Čedaras siera cepamajā pamatnē, uzberiet tam sasmalcinātus spinātus un pupiņas, pēc tam pārlejiet ar šķidro maisījumu. Vajadzības gadījumā maisījumu viegli samaisa, lai nodrošinātu, ka pildījums vienmērīgi izkliedējas, bet jābūt uzmanīgiem, lai nesabojātu pīrāga pamatni. Pašu pīrāgu apkaisa ar atlikušo sieru. Ievietojiet cepeškrāsnī un cepiet 20-30 minūtes, līdz tas ieguvis viegli zeltainu krāsu!