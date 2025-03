Megana Mārkla, Saseksas hercogiene, atkal nonākusi fanu uzmanības centrā – šoreiz saistībā ar savām Svētā Patrika dienas zaļajām vafelēm. 43 gadus vecā divu bērnu māte Instagram dalījās ar videoklipiem, kuros redzams, kā viņa gatavo Īrijas svētku tematikai veltītas brokastis savai ģimenei, raksta DailyMail.

Taču karalisko fanu modrās acis pamanīja kaut ko dīvainu, izraisot diskusijas un pat apsūdzības par viltojumu. Kas īsti notika ar Meghanas vafelēm, un vai tās tiešām ir tik nevainīgas, kā šķiet?

Videoklipos Megana ar entuziasmu demonstrēja, kā saputo mīklu un ielej to kūpošā vafeļu pannā, lai pagatavotu zaļas vafeles Svētā Patrika dienas svinībām. “Mums patīk šī tēma!” viņa paziņoja, rādot, kā gatavo brokastis savam vīram princim Harijam un bērniem – piecgadīgajam Ārčijam un trīsgadīgajai Lilibetai.

Bērnu vafeles tika dekorētas ar kivi, mellenēm un putukrējumu, veidojot jautras sejiņas, kamēr pieaugušajiem tika pasniegtas vienkāršākas versijas ar krējumu un zemenēm. “Sveiciens Svētā Patrika dienā!” viņa piebilda ierakstā.

Taču idilliskā aina ātri vien pārvērtās par strīda objektu, kad fani sāka pētīt detaļas.

Meghan Markle

Aizdomas par viltojumu

Sociālo mediju lietotāji ar ērgļa skatienu pamanīja neatbilstību: Meghanas izmantotajai vafeļu pannai – šķietami Cuisinart Waring Pro WMK200 modelim ar dziļiem izciļņiem, kas sadala vafeli četrās daļās – vajadzēja atstāt tam raksturīgu nospiedumu.

Tomēr gatavās vafeles, ko viņa lepni demonstrēja, izskatījās apaļas un bez sadalījuma līnijām pa vidu. “Vafeļu pannā ir četras sekcijas, bet nevienai no viņas vafelēm tādu nav!” rakstīja kāds lietotājs, pievienojot attēlu ar pareizu četrdaļu vafeli kā pierādījumu.

Komentāri ātri vien uzliesmoja. “Bērnu vafeles izskatās kā krāsainas olas, nevis mājās gatavotas!” norādīja kāds cits. “Tās būtu biezākas un ar daļām, ja tiešām būtu ceptas šajā pannā. Vai tiešām viņa domā, ka mēs to nepamanīsim?” piebilda cits. Ziņa sociālajos tīklos guva gandrīz 118 000 skatījumu, un vairums komentētāju sliecās domāt, ka Megana, iespējams, nav bijusi pilnīgi godīga par savu kulināro veikumu.

Alternatīva versija un karalisks mantojums

Tomēr ne visi pievienojās kritiķu korim. Kāds atbalstītājs ierosināja: “Iespējams, viņa gatavoja divu veidu vafeles – vienkāršas pieaugušajiem un citas bērniem, izmantojot dažādas pannas.” Šāda versija varētu izskaidrot neatbilstību, taču tā neapturēja spekulācijas.

Interesanti, ka daži fani saskatīja sentimentālu pavedienu. Viņi uzskata, ka izmantotā vafeļu panna varētu būt dāvana no nelaiķes karalienes Elizabetes II, kas tika uzdāvināta Ārčijam Ziemassvētkos.

Princis Harijs 2021. gadā Late Late Show ar Džeimsu Kordenu atklāja, ka Ārčijs dievina vafeles, un karaliene, uzzinājusi par mazbērna aizraušanos, atsūtīja ģimenei vafeļu pannu. “Varu derēt, ka šī ir tā pati panna – prieks redzēt, ka tā tiek lietota!” rakstīja kāds fans vietnē X/Twitter.

Harijs toreiz stāstīja, ka brokastīs Megana cep organiskas vafeles, ko Ārčijs ēd ar jogurtu, ievārījumu un ogām, un ka no rītiem dēls bieži jautā: “Vafele?”

🤣"I can't believe you still call me Markle! My name's Meghan…… pic.twitter.com/xapa2naVx2

Dear Meghan Markle,

THOSE ARE NOT THE WAFFLES YOU PUT IN THAT WAFFLE MAKER!!!

What do you think we are? Stupid as Sussex Squad? pic.twitter.com/6TDFN0AC2n

— Queer Lips of Truth II (@QLoTII) March 18, 2025