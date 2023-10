TV muzikālais šovs "Paaudžu duelis"

FOTO. Kurš talantīgāks – leģendārā estrādes zvaigzne Olga Rajecka vai harizmātiskais Dons?







Latvieši ir dziedātāju tauta, to apliecina bagātīgās dziesmu kartotēkas un mūsdienu pārpildītie straumēšanas resursi. Neatkarīgi no paaudzes, dziesma mūsos mājo ik uz soļa. Kanāls 360TV šajā rudenī skatītājiem piedāvās jaunu muzikālu lielšovu “Paaudžu duelis”, kurā katru piektdienas vakaru sacentīsies divas spilgtas, dažādu paaudžu komandas – zelta un zaļā, apvienojot savos sastāvos tautas iemīļotākos māksliniekus.

Visa šova garumā nemainīgi skatītājus priecēs komandu kapteiņi – zelta komandu pretī uzvarām virzīs ikoniskā skatuves dīva Olga Rajecka, bet zaļās komandas līdera pozīciju veiksmīgi uzņēmies pildīt mūziķis Dons jeb Artūrs Šingirejs, savukārt vadītāja lomā Lauris Reiniks.

Muzikālajiem paaudžu dueļiem un sīvākajām cīņām varēs sekot līdzi no 20. oktobra, katru piektdienas vakaru plkst. 20.30!

360TV muzikālā lielšova misija ir savest kopā divas paaudzes – tos, kuri savus lielākos hitus sauc par grāvējiem, un tos, kuri tos sauc par bangeriem, lai spraigā sacensību garā, mēs uzzinātu, kura paaudze muzikālo dziesmu dueļos ir stiprāka.

Liela loma šajā šovā ir komandu kapteiņiem un to dalībniekiem. Zelta komandu pārstāvēs dalībnieki, kuri uz Latvijas skatuves uzmirdzējuši pagājušā gada tūkstotī, un viņi bija liecinieki daudzu tautā iemīļotu dziesmu radīšanās procesā un to aizkadru stāstos. Pretī uzvarām zelta komandu vedīs tās kapteine, spožā un neatkārtojamā, skatuves dīva Olga Rajecka.































































































































































Olga Rajecka ar kolēģiem gatavojas koncertam Kinostudijā

“Man ir prieks būt uz skatuves ar saviem kolēģiem un draugiem, svinot latviešu dziesmas spēku un bagātību. Šis patiesi būs pozitīvs kopā būšanas laiks ar spilgtākajiem paaudžu māksliniekiem, kas priecēs ikvienu televīzijas skatītāju.”

Vienā no raidījumiem Olga minēja: “jaunie ir mūsu nākotne”, tā arī šajā šovā, zaļo komandu pārstāves dalībnieki, kuru mūziku skatītāji ir iepazinuši pēc 2000. gada. Viens no spilgtākajiem šī gadsimta māksliniekiem ir mūziķis Dons, kurš plašāku atpazīstamību ieguva vienā no pirmajiem dziedāšanas šoviem – “Talantu fabrika”.

Pieņemot izaicinājumu būt par zaļās komandas kapteini, mūziķis šo pienākumu uztvēris ļoti nopietni un cer, ka desmit raidījumu laikā, skatītāji izbaudīs katru dziesmu un iepazīs mūsu melodiju stāstus.

































































Dons dažādos laikos

“Man prieks, ka varēju būt daļā no šī šova, jo sastapt leģendārus mūziķus un uzstāties ar viņiem ir liela laime. Vienmēr esmu uzskatījis, ka latviešu mūzika ir ļoti bagāta ar savām skaistajām un liriskajām dziesmām, tāpēc ticu, ka televīzijas skatītājiem ik piektdienas vakaru varēsim dāvāt pozitīvas emocijas!”

“Paaudžu dueļa” miera osta un vadītāja pienākumus uzņēmies Lauris Reiniks, kurš par gaidāmo notikumu ir satraukts, atklājot, ka ar nepacietību gaida kā katras paaudzes dalībnieki interpretēs dziesmas.

“Man pašam interesē kā viņi tās dziesmas interpretēs, tā būs vislielākā intriga, kā jaunie un, teiksim tā, pieredzes bagātie redz un spēj izpildīt vienu un to pašu dziesmu. Tas būs intriģējoši!”

Šova formāts ir sacensība, kurā svarīgs elements katra raidījuma beigās būs izbalsošana, sūtot mājās, kādu no zaudētāju komandas, lai jau nākamajā raidījumā, viņa vietu ieņemtu cits spilgts mūziķis. Katra raidījuma laikā komandas savā starpā duelēsies gan muzikālu jautājumu viktorīnās, gan dziesmas izpildīšanas manierē.

Komandām, katrā duelī, tiek piešķirtas pretējās paaudzes dziesmas un viņu uzdevums ir pēc iespējas labāk to izpildīt. Kā piemēram, vienā no raidījumiem mūziķis Andris Baltacis izpildīs kādu no grupas “Bermudu divstūris” grāvējiem. Tā būs sīva cīņa, kas dalībniekiem liks gremdēties atmiņās par svarīgiem latviešu mūzikas notikumiem un pierādīt, kuras paaudzes dziesmas ir spēcīgākas.

Lai sacensība būtu spraigāka, katrs raidījums ir veltīts kādai tēmai, piemēram, dzirdēsim skaistākos latviešu mūzikas duetus, smelsimies enerģiju mūsu tautas spēka dziesmās, sarīkosim kārtīgu ballīti ar jaudīgākajām paaudzes dziesmām un dziedēsim lauzto siržu dziesmas. Desmit raidījumu garumā skatītājus priecēs tautā iemīļotākie mākslinieki – Ieva Akurātere, Marija Naumova, Samanta Tīna, Ralfs Eilands, Alise Haijima, Andris Baltacis, Miks Galvanovskis, Ineta Rudzīte, Ingus Ulmanis, Nikolajs Puzikovs un vēl citas spilgtas mūsu skatuves zvaigznes.