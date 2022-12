Klajā nākuši šveicieša zīmējumu un latgalietes stāstu grāmata par Latgali

FOTO. Lūznavas muižā sirsnīgos svētkos atklāta šveiciešu mākslinieka grāmata par Latgali







Novembra beigās Lūznavas muižā atvēršanas svētkus piedzīvoja Vinsenta Flikigera zīmējumu un Edītes Husares īso stāstu grāmata “Trusīni vessim reitā pi puiša”. Grāmatā apkopoti šveiciešu mākslinieka Latgales iedvesmoti zīmējumi un tiem veltītie stāsti par Latgali, uzdodot jautājumu, kas reģionā ir tas, kas piesaista cittautiešu uzmanību, bet vietējiem liek aizdomāties, kas no šī laika paliks turpmākajam. Grāmatā lasāmie stāsti publicēti trīs valodās – latgaliski ar tulkojumiem angliski un vāciski.

Izdevuma “Trusīni vessim reitā pi puiša” idejas autors ir šveiciešu mākslinieks un mūziķis Vinsents Flikigers (Vincent Flückiger). Viņš, pateicoties dzīvesbiedrei, latviešu čellistei Ilzei Grudulei, jau daudzus gadus regulāri viesojas Latvijā, Latgalē, prot latviešu valodu un apgūst arī latgaliešu. Darbojoties pasaules mākslinieku tīklā “Urban Sketchers”, Vinsents regulāri fiksē vidi sev apkārt – tā 2015. gadā radās zīmējumu sērija “Latgale laiku ritā”, kurā galvenokārt iemūžināta Stirnienes apkārtne.

Lai zīmējumus papildinātu ar kādu teksta formātu, Vinsents sadarbībai uzrunāja latgaliešu kultūras aktīvisti, portāla lakuga.lv vadītāju Edīti Husari, kura, iedvesmojoties no mākslinieka darbiem, radījusi 20 īsus stāstiņus par Latgales šodienu.

Grāmatas atklāšanā Lūznavas muižā klāt bija gan abi izdevuma autori, gan viņu radi, draugi, kolēģi un citi interesenti. Iz vietas bija iespēja dzirdēt “aizkulišu” stāstus par to, kas iedvesmojis zīmējumu rašanās un kā no tiem pēc tam tapuši stāsti, kuros savijas nedaudz autobiogrāfisku notikumu no abu grāmatas autoru dzīves, dažādā Latgales pieredze un arī izdomātas situācijas.

Izdevumā publicēto stāstu galvenā doma ir radīt sava veida pastkartes par Latgali, kurās ar pasmaidīšanu, pārdomām vai vienkāršu fiksāciju iemūžināt tos kultūrvēstures vai parastās dzīves faktus, kas mūsdienu Latgalē ir ikdiena, bet vairākos gadījumos drīz no tās var arī pazust, piemēram, maija dziedājumi pie krustiem, piena galdi ceļmalās un citi. “Trusīni vessim reitā pi puiša” atvēršanā ar dziesmām priecēja arī Teilānu kapela, kurā apvienojušies Vinsents, viņa dzīvesbiedre Ilze un citi Gruduļu saimes pārstāvji un draugi.

Izdevuma redaktore ir latgaliešu literāte Ilze Sperga, bet māksliniece Daina Salmiņa. Stāstus angļu un vācu valodās tulkojuši platformas “Latvian Literature” tulkotāji, kuriem abiem šis nav pirmais darbs ar latgaliski rakstošiem autoriem – angļu valodas tulkojumu veidojis Džeids Vils (Jayde Will), bet vācu valodas Nikole Naua (Nicole Nau).

Jauno izdevumu, kuru sagatavojusi latgaliešu kultūras kustība “Volūda” (biedrība “LgSC”) var iegādāties kustības “Volūda” ziedošanas platformā-veikalā voluda.lv, interneta veikalā taiseitslatgola.lv, “Jānis Roze” grāmatnīcās un internetveikalā, Lūznavas muižā, kā arī drīzumā citviet Latgalē. Tāpat izdevums ir pieejams video versijā, kurā visus stāstus video formātā lasa pati autore, to bezmaksas var noklausīties te.

Video no grāmatas atklāšanas: