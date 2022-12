Svētkus gaidot - izgaismots parks Bauskā

FOTO. Mirdzoši koki un simfonija: parks Bauskā, gaidot svētkus, pārvērsts līdz nepazīšanai







No 19. decembra līdz 1. janvārim Bauskā iekārtots vides noformējums “Mirdzošā simfonija kokiem”. Gaismas instalācija Korfa (Karpa) dārzā baušķeniekus un pilsētas ciemiņus šajā periodā priecēs katru dienu no plkst. 16:00 līdz plkst. 23:00. Jaungada naktī no 31. decembra uz 1. janvāri gleznainā gaismas un mūzikas saspēle mirdzēs līdz plkst. 03:00.

Simfonija – ciklisks skaņdarbs, kurā vērojams mērķtiecīgs dinamikas kāpinājums. Par galveno izteiksmes līdzekli izmantojot gaismu, šādu ainu divu nedēļu garumā baušķeniekiem un citiem interesentiem būs iespējams piedzīvot Korfa dārzā.

Līdz svētkiem parkā valdīs mierīga noskaņa, skanēs instrumentālā mūzika, krāsu gamma tiks ieturēta zilos, zaļganos un gaišos toņos. Taču, nākot tuvāk īstajām svinību dienām, simfonija kļūs arvien lustīgāka un tiks paplašināta arī izmantoto gaismas krāsu palete. Tā kā Korfa dārzu ieskauj kuplas koku galotnes, mirdzošo gaismas staru un muzikālā noformējuma simfonija veltīta šiem kokiem, kas, dāvādami baušķeniekiem svētku līksmi, noturēs apaļās gaismas šūpoles.

Iesēžoties šūpolēs un uz mirkli atraujot kājas no sniegotās zemes, ikvienam parka apmeklētājam būs iespēja kļūt par daļu no simfonijas. Pērn Bauska bija pirmā vieta Latvijā, kur kompānija SIA “Full Stage” uzstādīja šāda tipa šūpoļu konstrukciju. Priecājamies, ka arī šogad šūpoles tiks uzstādītas tieši Bauskā.

Šajā gadā “Mirdzošo simfoniju kokiem” papildinās īpašs muzikālais noformējums, kurā paralēli zināmām melodijām ieskanēsies arī Bauskas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu ieskaņotas kompozīcijas.

Vides noformējuma apskate ir bez maksas.