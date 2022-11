Pakrojas muižā atklāts festivāls "Āzijas lielās laternas. Pūķi, mīti un leģendas"

FOTO. Pasakaini skati! Pakrojas muižā atklāts vērienīgs gaismas parks Ieteikt







Sestdienas vakarā Lietuvas Pakrojas muižā gaismas iedega Āzijas kultūras iedvesmots lielo laternu festivāls “Pūķi, mīti un leģendas”. Šis ir lielākais šāda veida gaismas festivāls Ziemeļeiropā, kas jau piekto gadu pārsteidz tūkstošiem apmeklētāju ar miljoniem gaismu un vēl neredzētām milzu kvēlojošām zīda laternām, kļūstot par īsto Ziemassvētku valstību.

Pakrojas muižas Barons priecājas par festivāla atklāšanu un iespēju sniegt tā viesiem tik nepieciešamo gaismu un labestības sajūtu: “Mūsu festivāls pārsteigs arī tos, kas jau ir redzējuši visu, un būs tā vieta, kur šoziem būs iespēja smelties maģisko enerģiju, kas jūs pavadīs visu gadu: no neredzētām būtnēm un pat paša uguns valdnieka pūķa, kas ieguvis milzu laternu veidolu. Ikviens jutīsies šeit, kā īstajos svētkos!”

Par festivāla atklāšanas īpašo akcentu kļuva unikālā izklaide – tradicionālais Āzijas dārza salūts. Īsi, bet iespaidīgi uguns virpuļu un vēdekļu šovi piešķīra festivālam vēl lielāku svētku enerģiju. Šāda uguņošana apmeklētājus gaidīs vairākas reizes katrā festivāla darba vakarā.

Katru piektdienu, sestdienu un svētdienu līdz 8.janvārim festivāla apmeklētājus sagaidīs svinīgi izgaismota milzīga muižas teritorija ar 50 dažādām zīda skulptūru kompozīcijām, Ziemassvētku pilsētiņu un tirdziņu, karuseļiem, atrakcijām visai ģimenei, austrumu virtuves garšām, tikšanās ar Ziemassvētku vecīti un unikālām muižas aktivitātēm — amatnieku darbnīcām.

Pakrojas muiža atrodas pavisam netālu no Bauskas un Jelgavas, un vien divu stundu braucienā no Rīgas. Tā ir ne tikai Lietuvā lielākā muižas saimniecība, bet arī viena no 18 pievilcīgākajām kultūras tūrisma vietām Eiropā, kas ir ieguvusi Lietuvas „Gada tūrisma objekts 2018., 2019., 2021.“ titulu. Šeit ik gadu notiek unikāli ziedu un gaismu festivāli, kā arī tiek atdzīvinātas XIX gs. muižas dzīves ainas.

Vairāk par festivālu: www.pakrojasmuiza.lv