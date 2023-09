FOTO. Pilna koncertzāle laimīgu un smaidīgu cilvēku: jauns un talantīgs pianists sapulcina pilnu skatītāju zāli “Lielajā dzintarā” Liepājā

Pilna koncertzāle laimīgu cilvēku – uzstājas jaunais, talantīgais pianists Joavs Levanons

Nedēļas nogalē Liepājas Simfoniskā orķestra 143. koncertsezonas atklāšanas koncertā uz Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” skatuves kāpa jaunā zvaigzne – izraēliešu pianists Joavs Levanons.

“19 gadu vecumā Izraēlas pianists Joavs Levanons jau demonstrē milzīgu spēku un briedumu,” tā “Frankfurter Allgemeine Zeitung” komentēja jaunā pianista iespaidīgo uzstāšanos pērn Eiropas brīvdabas izstādē Frankfurtē, kur viņš 25 tūkstošu skatītāju klātbūtnē atskaņoja Friderika Šopēna Otro klavierkoncertu ar Frankfurtes Radio simfonisko orķestri.

Viņa sniegumu koncertā “Fondation Louis Vuitton” Parīzē aizvadītajā sezonā ļoti atzinīgi novērtēja “Diapason” kritiķis: “Joavs Levanons ir ne tikai satriecošs virtuozs. Viņa pārliecinošās interpretācijas jau padara viņu par autentisku mūziķi, kuram ir viss, lai kļūtu par vienu no šī gadsimta lielākajiem pianistiem.”

143. koncertsezonas atklāšanā kopā ar izraēliešu pianistu Joavu Levanonu Liepājas Simfoniskais orķestris un tā galvenais diriģents Guntis Kuzma klausītājus veda emocionālā ceļojumā no tumsas uz gaismu, no izmisuma uz cerību: triumfs pār paša piedzīvoto psiholoģisko krīzi un atgriešanās pie radošās darbības ir Sergeja Rahmaņinova Otrā klavierkoncerta tēma. Mūzika ir izteiksmīga un kaislīga, arī izsmalcināta un poētiska, un Otrais klavierkoncerts ir viens no populārākajiem komponista darbiem ar atmiņā paliekošām melodijām un vērienīgu orķestrāciju.

Vēl koncerta programmā bija iekļauts poļu komponista Vitolda Ļutoslavska Koncerts orķestrim. Ļutoslavskis ir viens no ievērojamākajiem 20. gadsimta Eiropas komponistiem, kā arī viens no ietekmīgākajiem Polijas mūziķiem. Viņš saņēmis neskaitāmu daudzumu dažādu apbalvojumu, ieskaitot Polijas augstāko apbalvojumu – Baltā ērgļa ordeni. Līdzās abiem citzemju dižgariem bija likta arī ievērojamā Liepājas komponista Agra Engelmaņa miniatūra “Musica alba”.

Jau nākamās nedēļas beigās Liepājas Simfoniskais orķestris uzsāks savu Latvijas koncerttūri. Ar pieciem koncertiem no 21. septembra līdz 1. oktobrim orķestris un tā mākslinieciskais vadītājs Guntis Kuzma dosies uz Jelgavu, Auci, Limbažiem, Madonu un Daugavpili, lai kopā ar klarnetisti Annu Gāgani publikas baudījumam sniegtu Vīnes klasiķu programmu.

Bet nākamais orķestra koncerts “Lielajā dzintarā” gaidāms 21. oktobrī – tā būs iespēja piedzīvot orķestra mūziku mijiedarbībā ar baletu. Programmā – mūziķa un komponista Reiņa Sējāna un Latvijas Nacionālā baleta vadošās solistes un horeogrāfes Elzas Leimanes kopdarbs “Vārna. Lidojums vienā cēlienā”.