Radoša un dabai draudzīga izklaide visai ģimenei! "Papīrfabrikas festivāls" pulcē tūkstošus







Sestdien, 10. augustā, vēsturiskās Līgatnes papīrfabrikas pagalmā notika “Papīrfabrikas festivāls” – harmonisku, radošu un ekoloģisku dzīvesveidu veicinošs pasākums visai ģimenei. Festivāls notika jau trešo gadu un tas pulcēja vairākus tūkstošus apmeklētāju no visas Latvijas.

Vienas dienas festivāls piedāvāja daudzveidīgu mākslas un kultūras programmu. Līgatnes papīrfabriku ieskandināja Mārča Auziņa, Kristīnes Prauliņas un The Soulful Crew koncerti. Ikviens pasākuma apmeklētājs varēja piedalīties vairāk kā 20 ar mākslu, mūziku, amatniecību un pašizziņu saistītās radošās darbnīcas, apmeklēt bijušo Līgatnes papīrfabrikas strādnieku dzīvokli un administrācijas ēku, kura saglabāta autentiska it kā būtu pamesta vien vakar. Sarunu skatuvē notika iedvesmojošas sarunas un diskusijas par drosmi rīkoties saskaņā ar sevi, par jaunu lietu radīšanu jau no esošajām un par dzīvi Līgatnē. Visas dienas garumā bija apskatāmas arī dažādas mākslas izstādes. Pasākuma apmeklētāji bija aicināti arī baudīt kvalitatīvu un daudzveidīgu ēdienu, kas radīts no mājražotāju un zemnieku produkcijas, kā arī piedalīties unikāla koncepta “Garā galda svinībās”, ko rīkoja šefpavārs Ēriks Dreibants un zaļo Michelin zvaigzni ieguvušais restorāns “Pavāru Māja”. Tāpat arī festivālu bagātināja plašs tirgus, kurā savu produkciju piedāvāja vairāk nekā 80 mājražotāji un zemnieku saimniecības.

Edgars Ricevs, Līgatnes papīrfabrikas saimnieks: “Jau trešo gadu šis festivāls tika plaši apmeklēts. Pēc tā redzam, ka sabiedrība arvien vairāk tiecas pavadīt brīvo laiku tuvāk dabai, kvalitatīvākā un nesteidzīgākā veidā. Festivāla galvenā ideja ir iedvesmot sabiedrību pievērsties apzinātākam un mierīgākam dzīvesveidam: iedrošināt dzīvot saskaņā ar sevi un dabu, un aicināt uz ekoloģiskāku saimniekošanu un patērēšanu. Gan papīrfabrikas vide, kur industriālā arhitektūra mijas ar skaisto dabu, gan arī visas festivāla aktivitātes ietvēra ideju par harmonisku un videi draudzīgu dzīvošanu, radošumu un dažādā līdzās pastāvēšanu.”

Līgatnes papīrfabrika savulaik bija visvecākais rūpniecības uzņēmums Latvijā, kas darbojies gandrīz bez pārtraukuma. No 1815. līdz pat 2014. gadam Līgatnes papīrfabrikā notika papīra ražošana – sākotnēji ar rokām, vēlāk rūpnieciski. Papīrfabrikai apkārt strauji sāka veidoties papīrfabrikas ciemats, lai nodrošinātu darbiniekiem vislabākos apstākļus – skola, kultūras nams, dzīvokļi, dzemdību nams, ambulance. Tas viss apskatāms joprojām, tāpēc Līgatne kā magnēts pievelk gan dabas, gan kultūrvēsturiskā mantojuma dēļ. Kopš 2022. gada Līgatnes papīrfabrika atdzimst, izceļot tūrismu un kultūru, kā arī pamazām uzsākot akvareļu papīra ražošanu videi draudzīgā veidā.

Festivālu rīkoja Līgatnes papīrfabrika, atbalstīja Cēsu novada pašvaldība, Vidzemes plānošanas reģions un Valsts kultūrkapitāla fonds.