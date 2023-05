"The Place To Be” atklāšana

Ar vērienīgām svinībām četru dienu garumā apmeklētājiem durvis vērusi jauna satikšanās un dzīvesstila vieta Rīgā – The Place To Be. Apvienojot divas dabas – specialty kofīšops pa dienu un izteiksmīgs kokteiļbārs vakarā –, radīta konceptuāli jauna vieta, kur būt visas dienas garumā.

Četru dienu svinībās caur plaša spektra mūziku, unikāliem dzērieniem un gardēžu maltītēm apmeklētājiem bija iespējams iepazīt un piedzīvot vietas daudzveidību. No spēcīgām un iemīļotām pašmāju mūziķēm, kā Grēta un DJ Maija Rozīte, līdz starptautiski atzītiem elektroniskās mūzikas producentiem Rexton un Ostap Basin, kā arī atpazīstamību guvušajam dīdžejam Kārlim Ķilkutam –, atklāšanas pasākums pulcēja dažādus mūziķus, influencerus un interesentus. Pēc aktīvām dejām trīs dienu garumā atklāšanas svinības tika noslēgtas ar ģimenisku, gurmanu klases Māmiņdienas vafeļu branču, kurā neiztika arī bez brokastu burbuļiem un vietai zīmīgajiem prosecco jelly shots.

Kā skaidro vietas izveidotāji, The Place To Be ir likumsakarīgs un ilgi gaidīts papildinājums esošajam Tallinas ielas kvartāla rezidentu pulkam. Ienesot jaunas vēsmas – veselīgu un nefritētu ēdienu, brokastu piedāvājumu, agrākas darba stundas un piemērotu vidi darbam –, plānots bagātināt ne vien kvartāla piedāvājumu, bet arī mērķauditoriju. Tādējādi parādot, ka Tallinas ielas kvartāls jau sen kā nav tikai jauniešu izklaides epicentrs vasaras naktīs. Gluži pretēji – tā ir sociāli iekļaujoša vieta ar daudzpusīgu izklaides, kultūras un izglītības programmu, ilgtspējīgām un latviskām iniciatīvām visa gada garumā visa vecuma grupām.

Atbilstoši nosaukumam The Place To Be ir vieta, kur būt visam un visiem. Pēcpusdienā viens otram blakus te var notikt draudzeņu randiņš, darba tikšanās vai radoša sesija. Iestājoties par vienkāršu šiku, bohēmisku mieru un līdzīgi domājošiem cilvēkiem, tā ir radīta kā beznosodījuma vieta, kur būt sev pašam un svinēt savu individualitāti.

“Mūsu mērķis bija radīt multifunkcionālu, tā saukto 24/7 vietu, kas reizē iemiesotu radošu gaisotni un piedāvātu atvērtu telpu gan produktīvam darbam, gan dejām pēc darbam. Pa dienu šeit var satikties, strādāt, mācīties, pusdienot un dzert specialty Kalve kafiju. Savukārt vakarā – baudīt daudzējādus, izteiksmīgus kokteiļus, veselīgas un svaigas vakariņas, kā arī ļauties spontānām dejām turpat, starp galdiņiem,” komentē viena no vietas izveidotājām un Tallinas ielas kvartāla vadītāja Anda Vaičekone.

Pēc komandas vārdiem, šis ir tikai sākums. No Vietas, kur būt tuvākajā nākotnē sagaidāms ne viens vien papildinājums jau tā plašajam piedāvājumam. Apjomīgākais no tiem – atjaunota un pievienota blakus telpa visdažādākajiem notikumiem.