FOTO. Soctīklus pāršalc skumjas un cieņas apliecinājumi Elizabetei II: pasaules un Latvijas valstu līderi skumst un izsaka līdzjūtību







Jau vēstīts, ka vakardien pēcpusdienā Lielbritāniju un drīz pēc tam – visu pasauli, pāršalca sēru vēsts – 96 gadu vecumā pēc straujas veselības pasliktināšanās Balmorālas pilī Skotijā mūžīgā mierā devās Lielbritānijas karaliene Elizabete II. Pasaules slavenības un valstu līderi, tajā skaitā Latvijas, izteikuši līdzjūtību karalienes ģimenei, sērojot par skumjo vēsti.



Tāpat jau ziņots, ka līdz ar karalienes nāvi, par Lielbritānijas karali 73 gadu vecumā kļuvis viņas vecākais dēls princis Čārlzs, kurš šodien pēcpusdienā jau kā karalis uzrunās savu tautu.

Britu slavenais dziedātājs, “The Rolling Stones” vokālists Miks Džegers”

View this post on Instagram A post shared by Mick Jagger (@mickjagger)

Mūziķis Ozijs Osborns

I mourn with my country the passing of our greatest Queen. With a heavy heart I say it is devastating the thought of England without Queen Elizabeth II pic.twitter.com/JZYXGRz2hb — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) September 8, 2022

Kinozvaigzne, amerikāņu aktieris Silvestrs Stallone

View this post on Instagram A post shared by Sly Stallone (@officialslystallone)

Dziedātāja, leģendārā mūziķa Maikla Džeksona māsa Dženeta Džeksone

View this post on Instagram A post shared by Janet Jackson (@janetjackson)

Britu modes dizainere Stella Makartnija

It is with great sadness that we mourn today the passing of Her Majesty The Queen. On behalf of the Stella McCartney team, I would like to express my sincerest condolences to the Royal Family. – Stella pic.twitter.com/rFSw0PYBNH — Stella McCartney (@StellaMcCartney) September 8, 2022

Amerikāņu dziedātāja Barbara Streizande

View this post on Instagram A post shared by Barbra Streisand (@barbrastreisand)

ASV bijušais prezidents Baraks Obama

View this post on Instagram A post shared by Barack Obama (@barackobama)

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis

It is with deep sadness that we learned of the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. On behalf of the 🇺🇦 people, we extend sincere condolences to the @RoyalFamily, the entire United Kingdom and the Commonwealth over this irreparable loss. Our thoughts and prayers are with you. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 8, 2022

Bijušais ASV prezidents Džordžs Bušs

View this post on Instagram A post shared by George W. Bush (@georgewbush)

Pasaulslavenais dziedātājs Eltons Džons

View this post on Instagram A post shared by Elton John (@eltonjohn)

Kinozvaigzne Helēna Mirrena

View this post on Instagram A post shared by Helen Mirren (@helenmirren)

Amerikāņu kinozvaigzne un dziedātāja Šēra

Am Sad About The Passing Of Queen Elizabeth II.I Had Honor Of Meeting Her.

I Was In Long Line of Ppl

Waiting 2 Meet Her,Yet

When She Got 2 Me,She Asked Me Pertinent Questions,& Seemed Genuinely Interested In Talking 2 Me.I’m Proud She Was a🐂& Happy She Had a Great Sense Of Humor — Cher (@cher) September 8, 2022

Britu dziedātāja, modes dizainere Viktorija Bekhema

View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Latvijas Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs

Ar Viņas Majestātes karalienes Elizabetes II aiziešanu mūžībā ir noslēdzies vesels laikmets gan Lielbritānijas, gan pasaules vēsturē. Šī ir skumja diena ne tikai britu tautai, bet arī pasaulei. Līdzjūtība Lielbritānijai, karaliskajai ģimenei un visiem, kas viņu cienīja — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 8, 2022

Latvijas prezidents Egils Levits

My deepest condolences to the Royal Family and the people of the United Kingdom on the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. Whole generations have grown up during her rule and today feel great sadness at this loss. 🇱🇻🇬🇧 — Egils Levits (@valstsgriba) September 8, 2022

Latvijas premjerministrs Krišjānis Kariņš

Deeply saddened to learn about the passing of Her Majesty the Queen. My sincere condolences to our UK friends. Her Majesty was the most inspiring leader, serving people with remarkable dedication. We shall honour HM’s legacy as we strengthen 🇱🇻🇬🇧 relations. — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) September 8, 2022