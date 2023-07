Saullēkta koncerts Dzintaros - Iveta Apkalna

Dzintaros aizvadīts saullēkta koncerts ar Ivetu Apkalnu







No 15. līdz 23. jūlijam ar desmit krāšņiem koncertiem Dzintaru koncertzālē norisinās devītais Jūrmalas festivāls.

Festivālu jau tradicionāli ieskandināja saullēkta koncerts 16. jūlijā Dzintaru pludmalē ar Elbas Filharmonijas galveno ērģelnieci, par ērģeļu karalieni dēvēto Ivetu Apkalnu. Viņas veidotās saullēkta koncertu programmas allaž izceļas ar pārdomāto saturu un dramaturģiju, kurā izvēlētie skaņdarbi organiski sabalsojas ar dabas skaņām un pakāpeniski mūs sagatavo saullēkta brīnumainajam mirklim, dāvājot neaizmirstamu klausīšanās pieredzi.

Šajā reizē, uzaustot saulei, 16. jūlijā jūras krastā izskanēja Johana Sebastiāna Baha majestātiskais pārlaicīgums, Pētera Vaska un Aivara Kalēja garīgi pacilājošie opusi, kā arī amerikāņu minimālista Filipa Glāsa mūzika, kurā pulsē dzīvības enerģija un laika bezgalīgums.

Ivetas Apkalnas izpildījumā klātesošie dzirdēja noslēgumu no Glāsa operas “Satyagraha” (tulkojumā no sanskrita – “patiesības spēks”), kas veltīta Indijas neatkarības kustības vadītājam Mahātma Gandijam. Johana Sebstiāna Baha Čakona no 2. partitas vijolei šoreiz tika atskaņota pārlikumā ērģelēm – to mēdz dēvēt par vienu no dižākajiem un emocionāli spēcīgākajiem sacerējumiem mūzikas literatūrā. Pētera Vaska “Baltajā ainavā” ar bezgalības sajūtu komponists skaņās uzbūris attīrītu klusumu un baltumu, bet savu gaišāko ērģeļskaņdarbu “Hymnus” Vasks veltījis tieši Ivetai Apkalnai. No ērģeļmūzikas korifeja Aivara Kalēja skanēja tokāta par slavinošo korāli “Gods Dievam augstībā”.