TV personība Grēta Peide

FOTO. TV personība Grēta Peide pandēmijas laikā "aizbēgusi" uz Meksiku. Lūk, ko viņa domā par latviešiem: "Mūsu nācijai nav rakstura!"







Jau februāra sākumā TV personība Grēta Peide (pirms uzvārda maiņas – Gorjučko) soctīklā “Instagram” publiskoja foto, pie kura rakstīja, ka ir “aizbēgusi no lokdauna”: “Viss, ko es varu pateikt, ir tas, ka ir dzīve ārpus kastes! Žēl, ka man nav žēl!”.

Pēc tam Grēta publiskojusi neskaitāmas fotogrāfijas no krāšņās un siltās Meksikas, bet pirms dažām dienām viņa nāca klajā ar vēstījumu – esot Meksikā, viņa daudz domā par latviešiem un Latviju.

Grēta dalās savās pārdomās (nerediģēts teksts- red.):

“Patveroties no Latvijas drūmās Covid pārvarēšanas taktikas šeit Meksikā un satiekot šeit esošos cilvēkus un arī ceļotājus (jā, tādi te tiešām IR un to IR daudz. Pat kaimiņus igauņus satikām) – es daudz domāju par latviešiem. Par to kā vidējais latvietis sadomazotiski “mīl ciest” un visvairāk viņam patīk lūrēt uz savu kaimiņu un tajā nepārtraukti meklēt nepareizības. Ko viņš drīkst un ko viņš nedrīkst. Un pasarg Dievs tas kaimiņš vēl priecājas par dzīvi! Rrrrr…tas ciešanu mīlošo latvieti uzspridzina līdz izmisumam. Jo ir taču obligāti jācieš. Un labāk to darīt visiem kopā. Visiem kopistiski ciest un klusēt un tajā arī sajust savu prieku. Šajā nu jau gadu ilgajā un reizē dīvainajā laikā tomēr tik ļoti atveras cilvēku patiesās sejas un arī mūsu kā nācijas raksturs.

Precīzāk sakot mūsu nācijai NAV rakstura. Visi slēpjas aiz “pareizajām” dogmām, bet neviens tās īsteni nepilda. Slēpjas, jo baidās.

Baidās, jo valdība mūs nepārtraukti biedē, nobar un soda, nevis iedvesmo un vieno! It kā mēs pieņemam darbā aukli, bet tā aukle ir tik dusmīga, neapmierināta un neprofesionāla, ka Tev labāk kļūt par aukli sev pašam. Gluži kā būt toksiskās attiecībās- tā es jūtos attiecībā pret mūsu valdību pēdējā gada laikā. Un tad Tu pieņem lēmumu tajās attiecībās nebūt un vismaz dzīvot blakus istabā, dažreiz saskrienoties virtuvē. Nav protams labākā taktika, bet kamēr mēs aukli nevaram saņemties atlaist vai vismaz skarbi nolikt pie vietas, tikmēr jādzīvo tā.

Un par mums kā pilsoņiem – pārstāsim lūdzu nepārtraukti auklēties ar citiem, bet sākumā tiksim paši galā ar sevi. Tiekam galā ar savu skaudību un pašu mentālo veselību. Esam brīvi sevī un vienoti kopā. Tu nekad nezini kāds stāsts stāv aiz cilvēka, kuru Tu tiesā. Aiz katra lēmumiem stāv savi iemesli. Esam pieņemoši un saprotoši viens pret otru un varbūt tā mēs kļūsim par labāku nāciju kopā!

Ļoti gribas, lai mēs vairāk priecātos redzot citu smaidam un vienkārši pasmaidām pretim! Un tā pa īstam un no sirds!”

Par savu ierakstu Grēta saņēma daudz atzinīgu komentāru, daudzi viņas draugi un atbalstītāji rakstīja, ka ir līdzīgās pārdomās kā viņa un sacīja paldies par drosmīgo ierakstu.

Un, vai tu piekrīti Grētai?

