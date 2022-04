FOTO. Vai Putina jakas cenā? Noskaidrots, cik izmaksā Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska apģērbs

Pirms dažām dienām Kijivā viesojās Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons, kur viņš tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Neraugoties uz kara apstākļiem, kas valda Ukrainā kopš 24.februāra Krievijas iebrukuma, Džonsons bija ieradies uzvalkā. Savukārt Volodimirs Zelenskis jau vairāk nekā mēnesi valkā ērtu, siltu apģērbu – tieši tādu, kāds ir piemērots kara apstākļos.

Modes un iepirkšanās pazinēji izanalizējuši Volodimira Zelenska garderobi un izsecinājuši, ka viņa flīsa jakas cena ir aptuveni 12 eiro, bikšu – ap 30 eiro, T krekla cena, visticamāk, ir ne vairāk par 10 eiro. Visdārgākās izmaksas Volodimira Zelenska garderobē sastāda “Jazz Camo” sporta apavi, kuri vairākos interneta veikalos ir nopērkami cenā no 70 līdz 109 eiro.

Dress like the leader of the free world: The Zelenskyy collection

Pretēji tam Krievijas prezidents Vladimirs Putins šī gada martā Lužniku stadionā, kurā tika sarīkots patriotisks koncerts par godu “Krimas atbrīvošanas” jubilejai bija ieradies itāļu zīmola “Loro Piana” dūnu jakā, kuras cena ir aptuveni 13 000 eiro.

Tiesa, vēlāk šis modes zīmols nāca klajā ar paziņojumu, ka ir pilnībā pārtraukuši savas saistības ar Krievijas tirgu, slēguši veikalus un izteica minējumu, ka Putins dūnu jaku, visticamāk, esot iegādājies senāk.

This outfit is perhaps a tad more out of reach

Jacket – 16.556 €

