VIDEO. Ukrainas prezidents Zelenskis ar humoru atbild Putina safabricētajam video “pirksti caur mikrofonu”

Jau tika ziņots, ka 5.martā Krievijas TV kanāls “Pоссия 24” pārraidīja video, kurā bija redzams Krievijas prezidents Vladimirs Putins, kurš it kā esot ticies ar lidsabiedrības “Aeroflot” darbiniecēm. Tomēr īsā laikā soctīklos un citur tika atklāts – video ir safabricēts un šāda tikšanās realitātē, protams, nav notikusi.

Vērīgākie skatītāji video pamanīja, ka Putina pirksti “iet cauri mikrofonam”, kas nozīmē – Vladimirs Putins ar savu teikto runu video iemontēts vēlāk. Tāpat arī tika konstatēts, ka sieviete, kas šajā video it kā ir “Aeroflot” darbiniece, patiesībā ir algota aktrise, kas redzēta vairākos citos pasākumos kopā ar Putinu jau vairāku gadu garumā.

Tikmēr Ukrainas prezidents Volodomirs Zelenskis, par spīti kara šausmām Ukrainā, nav zaudējis savu humora izjūtu un pēc šī safabricētā video parādīšanās soctīklos, nofilmējis arī savu “atbildi” Krievijas prezidentam.

Zelensky has responded to this publicity stunt by putin in a hilarious way 🤣 pic.twitter.com/eGh6nQQcPP

— Rob Walker (@llamedos77) March 5, 2022