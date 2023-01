Dziedātāja un kino režisore Liene Greifāne

FOTO. "Vai tiešām nav kauns?" Liene Greifāne soctīklos dalās ar saukli, kas kaunina tos, kuri palīdz ukraiņiem







Latviešu dziedātāja un kinorežisore Liene Greifāne, kura jau vairākus gadus dzīvo Krievijā, pēc Krievijas armijas iebrukuma Ukrainā, ne reizi vien ir paudusi dīvainus uzskatus – gan par Krievijas agresiju, gan par Ukrainu, gan citiem jautājumiem.

Tā, piemēram, drīz pēc tam, kad Krievijas armija iebruka Ukrainā, Greifāne soctīklos izteicās, ka negrasās pamest dzīvi Krievijā, jo Latvijā viņai neviens nepiedāvās darbu par līdzvērtīgu summu, un, galu galā, kas tad uzturēs viņas ģimeni. Liene neslēpa – iespējams pat, ka būtu gatava to darīt, ja alga viņai šeit būtu vismaz 2000 eiro mēnesī.

Lai arī Greifāne pirms vairākiem gadiem devās prom no Latvijas, lai Maskavas Kino institūtā studētu režiju, pagājušā gada nogalē soctīklos viņa paziņoja, ka tagad esot nekustamo īpašumu aģente Sočos.

Jau kādu laiku viņa ar savu vīru un jaunāko dēlu dzīvojot 1700 kilometru attālumā no Maskavas, un esot apmetušies uz dzīvi kūrortpilsētā Sočos, kas atrodas Melnās jūras krastā.

Pagājušajās brīvdienās bijusī dziedātāja soctīklos atkal demonstrēja nesaprotamu attieksmi, “šērojot” “Facebook” lietotāja Kaspars Feldmaņa ierakstu, kurā teikts: “Vai tiešām nav kauns palīdzēt citiem kamēr pašu cilvēki dzīvo nabadzībā……

Latvieši- mostamies!!!!”. Tā ļaujot noprast, ka ir slikti, ka latvieši palīdz ukraiņiem, kurus jau gandrīz gadu moka Krievijas agresijas izraisītais karš.

Minētais Kaspars Feldmanis, spriežot pēc Centrālās Vēlēšanu komisijas pieejamās informācijas pagājušajā gadā startējis Saeimas vēlēšanās no politiskās partijas Nr.9 “Tautas varas spēks”. Pie nodarbošanās viņš norādījis – fasādes meistars.

Pie minētā ieraksta daudzi pauduši savu pārliecību, ka salīdzināt karu ar nabadzību nav korekti.

“Kā nav kauna rakstīt tik egoistiskus tekstus? Pie nabadzības lielākoties paši vien ir vainīgi. Pie kara gan nē”, “Nav kauna muti virināt, smadzenes nepieslēdzot? Pašiem lielais lācis pie durvīm, butu priecājušies ka Ukraiņi fronti tur! Ja Ukraina kritīs, nākamie būsim mēs! Urļiki nāks latviešu sievas varot, tad gan kauksiet pēc palīdzības no citām valstīm? Laikam autors ir arī viens no tiem, kas paiet garām cilvēkam, kam uz ielas paliek slikti, jo tas “neskar mani, man pašam problēmas”, “Teksta autoram vajag palīdzība? Tev kaut kādas problēmas? Rokas no di*** aug?” – šādi komentāri lasāmi pie oriģinālā ieraksta, ar ko dalījusies savā laika joslā arī Liene Greifāne.

Savukārt Lienei Greifānei pie pārpublicētā posta atbildēja arī režisore un producente Žaklīna Cinovska, kura šobrīd pati jau vairākas nedēļas atrodas Ukrainā, jo filmē tur dokumentālos materiālus.

Tiesa, pirmdienas rītā Greifāne minēto “Facebook” no savas laika joslas jau bija izdzēsusi.