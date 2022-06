Dziedātāja un kino režisore Liene Greifāne

Pēc sarežģīta ceļa un vairākām stundām uz robežas, Liene Greifāne no Krievijas tomēr atbraukusi uz Latviju Ieteikt







Latviešu dziedātāja un režisore Liene Greifāne, kura pirms vairākiem gadiem pārcēlās uz dzīvi Krievijā, jo tur sāka studēt kino zinības, pēc kara sākuma Ukrainā sacīja, ka negrasās “bēgt” no Krievijas un pamest to dzīvi, kas viņai ir tur.

Tāpat viņa minēja vairākus iemeslus, kāpēc tas nevar notikt. Viens no tiem bija – ienākumi un darbs, kādu šeit, Latvijā, viņai neviens nevarēšot piedāvāt. Tomēr tagad, vairākus mēnešus pēc tam, kad krievu armija posta Ukrainu, Greifāne ir atgriezusies Latvijā. Kā viņa pati vēstī – dzimtenē neesot bijusi vairākus gadus.

Socvietnē “Instagram” Liene stāsta, ka ir ļoti sailgojusies pēc saviem mīļajiem Latvijā, tāpēc ir ieradusies viņus apciemot. Viņa arī atklāj, cik garu un sarežģītu ceļu viņai nācies mērot no Sočiem līdz Rīgai.

Piecas stundas lidostā, lidojums un viņai izdevies nokļūt līdz Sanktpēterburgai. No turienes bija paredzēts braukt ar autobusu uz Tallinu. Šim braucienam esot bijis jābūt nepilnas deviņas stundas ilgam, taču uz robežas bijusi aizkavēšanās un nācies gaidīt piecas stundas, līdz ar to – autobuss Tallinā ieradies trīs stundas vēlāk, nekā bija paredzēts. Līdz ar to – visi nokavējuši nākošo autobusu, kas, savukārt, devies uz Rīgu.

Liene steigšus esot devusies uz kasi un nopirkusi pēdējo biļeti nākošajam autobusa reisam uz Rīgu. Pārējie palikuši bez biļetēm šajā reisā.

“Jau 3,5 gadus neesmu bijusi Latvijā, tik ilgi vēl nekad nebiju nebijusi mājās. Nevaru sagaidīt, kad satikšu savus mīļos,” – teica Liene “Instagram”.

Noprotams, ka Latvijā viņa ieradusies viena – bez vīra Igora un sava jaunākā dēla Kristofera (7), kuri palikuši Krievijā.

Lienes vecākais dēls Sebastians Matiass (16) jau vairākus gadus dzīvo ASV pie sava tēva.