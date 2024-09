Velsas princese Ketrīna svētdien bija redzama publiski pirmo reizi, kopš viņa paziņoja par ķīmijterapijas pabeigšanu, un gaidāms, ka viņa atsāks pildīt daļu savu publisko pienākumu. Ketrīna kopā ar vīru – Velsas princi Viljamu -, karali Čārlzu III un karalieni Kamillu svētdien apmeklēja baznīcu netālu no britu karaliskās ģimenes īpašuma Balmoralā, Skotijā.

42 gadus vecā Velsas princese 9.septembrī paziņoja, ka ir pabeigusi ķīmijterapiju. Pirms pusgada viņa paziņoja, ka viņai ir diagnosticēts vēzis, lai gan vēža veids nav precizēts. Viņa apliecināja, ka ceļš uz pilnīgu atveseļošanos būs ilgs, taču solīja, ka vēl šogad daļēji atsāks pildīt savu pienākumus.

The Prince and Princess of Wales attend Sunday church service at Crathie Kirk pic.twitter.com/dmwm4u3EDn

— Jerseydeanne (@jerseydeanne) September 22, 2024