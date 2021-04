Krievu dziedātāja Anna Sedokova un latviešu basketbolists Jānis Timma

FOTO, VIDEO. Latviešu basketbolists Jānis Timma Maskavā palicis bez darba un krasi mainījis savu imidžu Ieteikt







Latviešu basketbolists Jānis Timma soctīklā “Instagram” pavēstījis divus jaunumus – viņš zaudējis darbu Maskavas “Khimki” komandā un tā ietekmē, pieņemot dzīves izaicinājumus, izlēmis mainīt arī savu imidžu – viņš tagad kļuvis par blondas krāsas matu īpašnieku.

To, ka Jānim vairs nav Maskavas komandas spēlētājs, apliecinājis arī kluba direktors. No viņa stāstītā noprotams, ka šis lēmums pieņemts pēc tam, kad Jānis Timma patvaļīgi esot atstājis vienu no spēlēm.

Vietnē “Instagram” krievu valodā Jānis raksta: “Šobrīd pārdzīvoju grūtāko periodu savā dzīvē. Es nekad nevarētu iedomāties, ka esot vesels un jūtot milzīgu izsalkumu pēc spēles, kam es atdotu visu savu dzīvi, sviedrus un asaras, man šī iespēja tiks atņemta.”

View this post on Instagram A post shared by 𝙅𝙖𝙣𝙞𝙨 𝙏𝙞𝙢𝙢𝙖 (@janis.timma)

Viņš arī ievietojis soctīklā video, kurā redzams sēžot friziera krēslā un demonstrējot savu jauno matu sakārtojumu, kas tagad ir kļuvis blonds. Par to sajūsmināta ir viņa sieva, dziedātāja Anna Sedokova, kura neslēpj – viņai patīk tieši tas, ka Jānis ir tikpat “traks” kā viņa!

View this post on Instagram A post shared by 𝙅𝙖𝙣𝙞𝙨 𝙏𝙞𝙢𝙢𝙖 (@janis.timma)

LA.LV Aptauja Vai, tavuprāt, Jānim piestāv blondie mati? Jā, man šķiet, ka izskatās labi!

Nē, galīgi garām

Man ir grūti atbildēt uz šo jautājumu Padalies ar rezultātiem