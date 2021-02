Annas Sedokovas un Jāņa Timmas pikantākie privātās dzīves mirkļi

FOTO. Krievu dziedātāja Anna Sedokova kopā ar mīļoto Jāni Timmu ieradusies Rīgā. Vai uz palikšanu? Ieteikt







Latviešu basketbola zvaigznes Jāņa Timmas mīļotā Anna Sedokova – Krievijā pazīstama ukraiņu izcelsmes dziedātāja paviesojusies Rīgā. Par to Anna pati paziņojusi sociālajā vietnē “Instagram” īsajos stāstiņos.

Jaunā sieviete ievietojusi vairākas fotogrāfijas no Rīgas, tā, piemēram, foto no Ģertrūdes ielas un pie tās pierakstījusi – kur es atrodos? Vēlāk viņa pastāstīja, ka vairums cilvēku esot uzminējuši, jo viņa patiešām atrodas Rīgā.

Foto: ekrānuzņēmums/ Instagram

Dažas dienas vēlāk “Instagram” Annas Sedokovas kontā parādījās ieraksts – “Gribēju jums pateikt paldies par silto uzņemšanu Rīgā. Pie jums ir tik ļoti garšīgs ēdiens un arī saule mūs lutināja. Un jā, to rakstu es, tas, kas māk rakstīt latviski, ne jau viņa. Visiem sveicieni arī no manis” – noprotams, ka to rakstījis pats Jānis.

Spiežot pēc tā, ka ierakstā redzami vārdi pagātnes formā, pāris, visdrīzāk, jau ir devies atpakaļ uz Krieviju.

Foto: ekrānuzņēmums/ Instagram

Anna publiskojusi arī foto ar Doma baznīcu un uzrakstījusi, ka tā ir viņas mīļākā vieta Rīgā.

Foto: ekrānuzņēmums/ Instagram

Pats Jānis publicējis foto, kurā redzams kopā ar mazu bērniņu jūras krastā. Noprotams, ka mazulis ir Jāņa Timmas un viņa pirmās sievas dēls Kristians.

View this post on Instagram A post shared by 𝙅𝙖𝙣𝙞𝙨 𝙏𝙞𝙢𝙢𝙖 (@janis.timma)

Atgādināsim, ka latviešu basketbolistam Jānim Timmam šīs ir otrās laulības, bet Annai – trešās. Viņa pirms tam bija precējusies divreiz un viņai ir trīs bērni – meitas Monika un Alina un 2017.gadā dzimušais dēls Hektors. Savukārt Jānis bija precējies ar savu pirmo sievu Sanu Timmu un šajā laulībā pasaulē nācis dēls, kam dots vārds Kristians.

View this post on Instagram A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)