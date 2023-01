"Muzikālā banka 2022" fināls Daugavpilī

FOTO, VIDEO. “Muzikālajā bankā” pārliecinoši uzvar grupa “Citi zēni”. Kuras dziesmas ierindojās otrajā un trešajā vietā? Ieteikt







Sestdien, 28. janvārī, ar krāšņu finālšovu Daugavpils Olimpiskajā centrā noslēdzās Latvijas Radio 2 aptauja „Muzikālā banka 2022”, kurā gada vērtīgākās dziesmas titulu ieguva grupa „Citi Zēni” ar dziesmu „Lieka štuka”. Par otru vērtīgāko dziesmu kļuva grupas „Sudden Lights” izpildītā dziesma „Laternas”, savukārt trešo vietu ieņēma „The Sound Poets” ar dziesmu „Pie vienas uguns”. Par gada vērtīgākas dziesmas titulu šovakar sacentās 15 klausītāju iemīļotākās un ekspertu atzinību guvušās kompozīcijas.

„Liekas štukas mēs nesolījām, bet mīlestībai dienas beigās ir jāuzvar,” sakot pateicības vārdus klausītājiem un skatītājiem, teica grupas „Citi Zēni” mūziķis Jānis Pētersons.

Pēc „Muzikālās bankas 2022” noslēguma ceremonijas finālbalsojuma klausītāju iemīļotākās dziesmas sarindojušās sekojošā secībā:

1.vieta – „Lieka štuka” – „Citi Zēni”

2.vieta – „Laternas” – „Sudden Lights”

3.vieta – „Pie vienas uguns” – „The Sound Poets”

4.vieta – „Ielai pāri” – Ivo Fomins, Tipa

5.vieta – „Līgava” – „Bermudu Divstūris”, „Auļi”

6.vieta – „Muoseņa” – „Tautumeitas”, Renārs Kaupers

7.vieta – „Pie upes” – Shipsea

8.vieta – „Tavs pieskāriens” – Dons

9.vieta – „Gads bez kalendāra” – „Prāta Vētra”, Asnate Rancāne

10.vieta – „Mīlestības kontrabanda” – MARTA

11.vieta – „Brīnišķīga diena” – Dons, rolands če

12.vieta – „Ko vairāk man vajag” – MESA

13.vieta – „Kur saule” – Aminata, Būū

14.vieta – „Zelta važas” – Dārta Stepanova

15.vieta – „Sarunāsim parunāt” – Miks Dukurs, Veiv

„Grūti pat noticēt, ka jau 23. reizi esam tikušies „Muzikālās bankas” finālā. Šī ir aptauja, kas iedvesmo pilnveidoties un darboties ne tikai jau zināmos mūziķus, bet arī tos, kas salīdzinoši nesen sākuši savu muzikālo karjeru. Novēlu visiem radošu un muzikāli skaistu nākamo „Muzikālās bankas” sezonu,” tā Latvijas Radio 2 direktors Kaspars Mauriņš.

„”Muzikālās bankas” fināls notiek Latgalē, un tas ir svarīgi īpaši šajā laikā, kad tiek sētas šaubas par vērtībām, ko iemieso Latgale. Populārāko latviešu izpildītāju pulcēšanās Daugavpilī ir zīme, ka Latgale ir un būs viena no zvaigznēm Brīvības piemineklī,” „Muzikālās bankas” apbalvošanas ceremonijā sacīja Latvijas Radio galvenā redaktore Anita Brauna.

Kā dziesmas rindoja eksperti un paši mūziķi?

Ja vērtētu tikai ekspertu padome, tad pirmā vieta būtu Shipsea izpildītajai „Pie upes”, otrā vieta – grupas „Citi Zēni” dziesmai „Lieka štuka”, bet trešo vietu ieņemtu grupa „The Sound Poets” ar kompozīciju „Pie vienas uguns”.

Savukārt paši mūziķi – finālšova 15 vērtīgāko dziesmu izpildītāji – pirmajā vietā lika „The Sound Poets” dziesmu „Pie vienas uguns”, otrajā – „Lieka štuka”, ko izpilda „Citi Zēni”, bet trešo vietu pēc mūziķu domām pelnījusi Shipsea „Pie upes”.

Jau ziņots, ka „Muzikālās bankas” vērtīgākā dziesma tiek noteikta vairākās kārtās. Pirmajās divās kārtās dziesmas vērtēja „Muzikālās bankas” ekspertu padome un klausītāji aptaujas mājas lapā www.muzikalabanka.lv. Savukārt trešajā, noslēdzošajā balsojuma kārtā, tika summēti pirmo divu kārtu un tiešraides telefonbalsojuma rezultāti.

Visi „Muzikālās bankas” finālisti saņēma īpaši veidotas piemiņas balvas. Šī gada balvas autors ir mākslinieks Armands Jēkabsons. Balvas ir unikāla piemiņa labākajiem un tiek veidotas atbilstoši finālšova konceptam.

Par „Muzikālo banku”

„Muzikālā banka” ir Latvijas Radio 2 rīkota aptauja, kurā ik gadu klausītāji nosaka vērtīgākās un mīlētākās pašmāju dziesmas. Latvijas Radio 2 ēterā „Muzikālā banka” skan trīs reizes nedēļā – otrdienās un ceturtdienās plkst. 14.05 un sestdienās no plkst. 12.00. Visa gada garumā klausītāju balsojums mājaslapā www.muzikalabanka.lv nosaka nedēļas, mēneša un gada vērtīgākās popa un roka dziesmas. Tradicionāli „Muzikālās bankas” gada aptauja noslēdzas ar vērienīgu apbalvošanas ceremoniju, kurā piedalās to dziesmu autori un izpildītāji, kuru darbi no radio klausītāju un žūrijas puses tiek novērtēti visaugstāk. Šogad aptauja notiek jau 23. reizi.

„Muzikālā banka 2022” finālšova vadītājs bija Latvijas Nacionālā teātra aktieris Igors Šelegovskis. Scenārija autore – Marta Fabriciusa. Aizskatuvē darbojās Latvijas Radio 2 direktors Kaspars Mauriņš un Latvijas Radio 2 programmu vadītāja Līna Rudzone.

Pasākuma režisore – Zane Gargažina. Izpildproducents – Aigars Dinsbergs. Producents – Latvijas Radio. LTV1 tiešraides režisors Arvīds Babris.

Līdzšinējie „Muzikālās bankas” vērtīgākās dziesmas titula ieguvēji

Gads – Dziesma – Izpildītājs:

2000 “Baltā dziesma” Gunārs Kalniņš un Kristena

2001 “Spogulīt, spogulīt” Prāta Vētra

2002 “Sirds sadeg neparasti” Lauris Reiniks

2003 “Tu tuvojies sev” Z-Scars

2004 “Strēlniece” re:public

2005 “Vysskaistuokai meitinai” Borowa MC

2007 “Ripoja akmens” Cacao

2008 “Brīvdiena” Intars Busulis

2009 “Abrakadabra” Musiqq

2010 “Dievs Tevi mīl” Nikolajs Puzikovs

2011 “Ave Pali” Aija Andrejeva un Otra puse

2012 “Signāls” Dons

2013 “Pēdējā vēstule” Dons

2014 “Pāriet bailes” Dons

2015 “Ziemu apēst” Prāta Vētra

2016 “Debesis iekrita Tevī” Prāta vētra un Musiqq

2017 “Nākamā pietura – depo” Intars Busulis

2018 “Ogles” Prāta Vētra

2019 “Es nāktu mājās” Dons

2020 „Dejo vientulību” Intars Busulis

2021 “Tur, kur Dieva kamanas slīd” Prāta Vētra un Tautumeitas

* 2006. gadā „Muzikalā banka” mainīja formātu un gada vērtīgākā dziesma netika apbalvota. Pēc klausītāju pieprasījuma aptauja 2007. gadā atgriezās ar jaunu vērienu.

“Muzikālā banka 2022” fināla video: