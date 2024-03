Dziesmas "Ko Tu Lūr" videoklipa filmēšana

FOTO, VIDEO. Naidīgie komentētāji kā iedvesma Magonei, Horenam Stalbem un Kapteinim Reinim: tapis moderns hits Ieteikt







4. martā 19:30 notiks pirmizrāde dziesmas “Ko Tu Lūr” videoklipam, kurš tapis STV raidījuma “Slavenības. Bez filtra.” ietvaros, kurā raidījuma zvaigzne Magone Liedeskalna ciemos pie Kapteiņa Reiņa un Horena Stalbes Mimicus Records studijā izveido modernu deju mūzikas hitu Drum and Bass stilā.

Dziesmā runāts par cilvēku atkarību no tehnoloģijām un to, kā tās tiek pielietotas ikdienā. Katram no dziesmas dalībniekiem ir bijusi sava pieredze šajā ziņā. Magone regulāri saskarās ar pazemojošiem komentāriem internetā, taču uz tiem ir “uzaudzējusi ādu” un spēj uz tiem paskatīties pozitīvi. Magones tikko izveidotais TikTok konts komentētāju aktivitātes ietekmē 4 dienās sasniedzis 1800 sekotājus, kā arī

pats pirmais video ar dziesmas “Ko Tu Lūr” veidošanas aizkulisēm sasniedzis 240 tūkstošus skatījumu.

“Dziesma radās, redzot nejēdzību, trulumu, tukšumu, vientulību, atkarību man apkārt gan skolas, gan publiskajā, gan sociālajā sfērā. Kaut kāds murgs! Kādam ir šīs aizsietās acis jāatver! Pazaudēta bērnība, ekrāna nozagtās dzīves…” komentē Magone.

Arī Kapteinis Reinis pozitīvi skatās uz negatīvajiem komentāriem. “Pandēmijas laikā regulāri straumēju savus DJ setus TikTokā. Pēc pandēmijas bija repera Burlax koncerts Ogres Ezītī Miglā, un, pateicoties naidīgu cilvēku aktivitātei komentāru sadaļā, skatītāju skaits sasniedza 1 700 cilvēku vienlaicīgi. Nākamās nedēļas tiešraide no Grēcinieku Ezīša komentētāju aktivitātes dēļ sasniedza pat 18 100 skatītāju vienlaicīgi. Un tas viss pateicoties latviešu naidīgajiem komentāriem. Jebkāda aktivitāte ir laba algoritmiem.” komentē mūziķis.

Dziesmā piedalās arī Riga Reggae solists Horens Stalbe. “Paceliet galvu un ieskatieties viens otram acīs, viedtālrunis ir tikai ierīce un tai jākalpo cilvēkiem, nevis otrādi. Pateicos visiem par komentāriem! Prieks, ka manas domas jums tik svarīgas.” piebilst Horens.

Mūzikas autors Reinis Klatenbergs jeb Kapteinis Reinis filmējis arī mūzikas videoklipu, pie video montāžas strādājis Jošua Ilsters.





























Horens Stalbe dažādos laikos









Magone Liedeskalna fotosesijā ar draudzenēm