Foto: Paula Čurkste/LETA

"Parādās, ka esmu parādā 33 eiro" – veicot pasūtījumu "Bolt" aplikācijā, vīrietis saskaras ar virkni neērtību







Pasūtīt ēdienu ar piegādi ir tiešām ļoti ērti un ātri. Atliek vien izvēlēties gardumus aplikācijā, samaksāt internetā un gaidīt piegādes kurjera ierašanos. Taču ne vienmēr viss notiek tik gludi.

Armands soctīklā “Threads” dalījies ar nepatīkamu pieredzi, ar ko saskāries. Komentētāji savukārt pie viņa ieraksta dalās, ar kādām ķibelēm gadījies saskārties viņiem.

Bet vispirms Armanda stāsts!

“Šovakar izdomājām Bolt Food aplikācijā pasūtīt karstos Sushi no GanBei Akropolē. Izvēlamies, pasūtām. Plānotais piegādes laiks 35-40 min. Pēc apmēram pusstundas man raksta kurjers, ka aplikācijas problēmu dēļ nevarot paņemt pasūtījumu. Gaidīšot no suporta atbildi. Pēc 1h 20min. atbrauc smaidīgs kurjers. Jāmaksā 33.06 eiro. Dodu 50 eiro banknoti. Aplikācijā kurjers ieliek, ka samaksāju 0 eiro un Bolt Balance parādās, ka esmu parādā 33,06 eiro. Rakstu Bolt.

Izrādās, ka atlikumu vairs nepieskaita Bolt Balance bet atstāj kurjeram “tējas naudu”. Pèc garām sarunām un ilgas gaidīšanas, man tomēr pieskaita Bolt Balance atlikumu. Ēdiens, protams, auksts, uz ko Bolt atbild, ka par ēdiena kvalitāti atbildība jāuzņemas ēdiena gatavotājam, nevis piegādātājam. Jocīgi, jo GanBei ēdienu pagatavoja tādu, kādam tam ir jābūt.

Uz ziņām, ko sūtu Bolt Suport, atbild, ka viņiem ļoti žēl par radušos situāciju un pazūd. Rakstu atkal, pieslēdzas cits konsultants, kuram atkal ir ļoti žēl un atkal pazūd! Agrāk laikam tiešām zāle bija zaļāka un konsultanti ieinteresētāki risinàt situàcijas. Ļoti slikts serviss!”

Un te arī komentētāju pieredze!

“Bolt food ir drausmīgs. Mēs pasūtījām ēdienu 19:00, atveda 01:00 kaut gan, sazinoties ar support, pateicām, ka atceļam (ap 22:00) un ejam gulēt. Rezultàts bija tāds, ka ēdienu nometa pie durvīm, kur tas stàvēja līdz rītam.”

“Paši vien esat vainīgi savā slinkumā, atbalstot Bolt un citus kurjerus. Aizejiet uz virtuvi un pagatavojiet paši, ko vēlaties! Būs gan silts, gan garšīgs, gan laicīgi un 10 reizes lētāk…”

“Mēs turpmāk vairs nepasūtīsim Bolt neko. Kurjers bez nekāda brīdinājuma atstāja pasūtījumu pie durvīm un aizbrauca. Rezultātā auksts ēdiens un vaino restorānu.”

“Vēl jau Bolt market. Kas man vienreiz divu maisu vieta atveda tikai vienu (kurjeram neiedeva abus maisus). Rakstu atbalstam – sie saka ka neko nevar izdarīt. Es saku – ka es gribu tos produktus, lai atsūta citu kurjeru ar to maisu, kas stav pie Food. Neko nevarot izdarīt. Saku – ok. Skaitiet naudu atpakaļ. Neviens neizlasa manu zinu. Es pasūtu jaunu pasūtījumu (jo saka ka nevarot piegādāt, bet vakariņas jātaisa). Beigās man atbrauca divi kurjeri – viens ar manu otro pasūtījumu un otrs, ko tas Bolt market salicis. Un tas Bolt market bija sešpaku ar lielajiem ūdeņiem (ka kompensāciju) ielikusi. Kurjers no Ģertrūdes ielas uz Strēlnieku ielu esot nācis ar kājām un vēl saka – jums nav 5 eiro, ko tējas nauda atstāt? Es ar kājām nācu… Es domāju – ārprāts. Sačakarēt pasūtījumu un vēl kurjers pats LŪDZ lai viņam pa virsu maksā… Es nezinu, šķiet, ka tur saknē Boltam ir savdabīgs serviss.”

“Nesen vīrs kašķējās ar Bolt supportu. Pasūtījam suši, atved. Pirmais pārsteigums – 7 irbulīši, 3 ingvera trauciņi un 2 sojas trauciņi. Uz 70gb suši. Nākamais.. Apskatot suši, redzams, ka reāli bojāts avokado ir iekšā, pusei no suši. Rakstām, ka nav ok. Uz ko supports atbild – tas ir nogatavināts avokado un par papildu soju bija jaizvēlas un japiemaksā. Uz jautājumu, tad kāpēc irbuļi tik daudz, atbildes vairs nesekoja.”

“Boltam 8x no 10 vienmēr kkādas problēmas, parasti arī atrisinātas. Izņemot vienu neatrisināto….Fazenda…Liellopu vaigu vietā saņēmu vistas fileju, rakstu Bolt, man porciju atmaksā, lai gan pat to nelūdzu… Viss, vairs iemīļoto porciju nevaru pasūtīt, jo caur aplikācijām man iestāde atsaka. Arī galdiņu nevaru tur pasūtīt, man pat neatbild. Telefona nr. laikam black listā.”

