Vidzemes tirgus nakts tirgus

FOTO. Vidzemes tirgū atsācis darboties nakts tirgus – jaunie kartupeļi divreiz lētāki! Cik maksā citi labumi?







No 19. jūlija Vidzemes tirgū tika atsākta tirdzniecība vakara stundās no plkst.18 līdz 22. Lai gan pirmajās reizēs pircēju un pārdevēju interese nebija milzīga, šajā trešdienā LA.LV, neskatoties uz to, ka lija, novēroja gana lielu aktivitāti.

Tirgošanās tur notiek katru trešdienu. Plašāks ieskats sortimentā un cenās 26. jūlija nakts tirgū – pievienotajā galerijā raksta augšā.

Pie vietējiem zemniekiem un mājražotājiem ir iespējams iegādāties sezonas dārzeņus, augļus un ogas, augus un stādus, dažādus gaļas, zivju un piena produkcijas izstrādājumus, biškopības produktus un citus lauku labumus.

Ja tirgotāju un pircēju interese pieaugs, vakara tirgošanās dienu skaitu varēs palielināt. Pašlaik pārējās nedēļas dienās Vidzemes tirgus strādā no plkst.7 līdz 20.

No pagājušā gada tirgus apsaimniekotājs ir pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Rīgas nami”. Uzņēmums strādā pie Vidzemes tirgus teritorijas atdzīvināšanas, lai tā turpmāk kalpotu kā daudzfunkcionāla vieta tirdzniecībai, ēdināšanai, kultūrai, mākslai un uzņēmējdarbībai, kā arī vienkārši laika pavadīšanai apzaļumotā vietā pašā pilsētas centrā.

Arī sociālajos tīklos cilvēki dalās ar tirgus iespaidiem.

Tu jau biji nakts tirgū Rīgas pašā centrā? 🤔Lai arī laika apstākļi šodien nav tie labākie, Vidzemes tirgū nakts tirgus tomēr šodien rullē. Īsi pirms deviņiem sapirkām sev lauku labumus 👍 Jaunie kartupeļi divreiz lētāk nekā jaunākajā veikalu ķēdē ar burtu L 😂 pic.twitter.com/mYDey9C71G — Viesturs Kleinbergs (@VKleinbergs) July 26, 2023

Vidzemes tirgus noplukušajā paviljonā joprojām skatāmas Māras Brašmanes fotogrāfijas. pic.twitter.com/LgoiJyvdga — Sandra Dieziņa (@sandradiezina) July 26, 2023

🥨Katru trešdienu 18.00-20.00 pašā Rīgas centra viducī! Atbalstām ar saviem 👛 un turpinājums sekos. #vidzemestirgus https://t.co/QPvskcxrhs pic.twitter.com/HdRP2Y1Nmv — Alija Turlaja 🇺🇦 (@turlaja) July 20, 2023

Nakts tirgū Vidzemes tirgū pagaidām ir super. Īsti laucinieki, ne pārpircēji, biss svaigs, cenas ļoti labas!!

(P.S. Tas ir manas bērnības tirgus. Prieks, ka varbīt dzīvos)#naktstirgus#Vidzemestirgus — Dace Balode 🇱🇻🇺🇦 (@DaceBalode) July 19, 2023

Šodien pat varēja noķert sen nejustu tirgus sajūtu Vidzemes tirgū. Un tirgotāji daudzi priecīgi, labi nopārdevuši preci. Tie, kas rajonā, tiekamies nākamtrešdien, lai arī mūsu apkaimē normāls tirgus iesakņojas. https://t.co/P69GlArbZc — Linda Krūmiņa (@Linda__Krumina) July 19, 2023

3šā reize, 33 tirgotāji. Līdz 22viem vakarā. Vidzemes nakts tirgus. Laipni lūpni. Padod tālāk. — Ivo Kiršblats (@kirshblac) July 26, 2023

Cik forši, ka tur notiek kustība pareizā virzienā 🤩 Vidzemes tirgus bija mans tirgus, kad dzīvoju Artilērijas ielā šī gs. sākumā. Braucu tam cauri ar riteni uz darbu un atpakaļ, parasti kko nopirku – puķes un ogas kolēģiem, produktus vakariņām 🙂 https://t.co/RfrXtKYAkO — Krista Baumane 🇱🇻❤️🇺🇦 (@Krista_Baumane) July 19, 2023

Un kāds nesen te teica, ka nevajag nevienam Vidzemes tirgu. Skaidrs, ka vajag! https://t.co/Veg4rQaftV — Inga Gorbunova🇱🇻🇺🇦 (@Inga_Gorbunova) July 19, 2023