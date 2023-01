Princis Viljams un Keita Midltone kopā ar bērniem ierodas Ziemassvētku dievkalpojumā

40 gadus vecais Velsas princis Viljams un 41 gadu vecā Velsas princese Ketrīna Midltone audzina trīs bērnus – 9 gadus veco princi Džordžu, 7 gadus veco princesei Šarloti un 4 gadus veco princi Luisu. Vecākais no bērniem – princis Džordžs, šobrīd ir otrais rindā uz Lielbritānijas troni, uzreiz aiz sava tēva, prinča Viljama.

Par netaisnīgajiem monarhijas likumiem savā grāmatā pasūdzējis prinča Viljama jaunākais brālis, 38 gadus vecais princis Harijs. Viņš bieži minējis uzskatu, ka ir negodīgi palikt monarhijā “otrajā plānā” aiz sava brāļa.

Savā grāmatā viņš arī minējis, ka līdzīgs liktenis varētu piemeklēt brāļa bērnus – princesi Šarloti un princi Luisu, kuri visu mūžu dzīvos sava brāļa prinča Džordža “ēnā”. Viņš uzskata, ka tas radīs psiholoģiskas traumas abiem bērniem.

"Džordžs, Šarlote un Luiss bauda bērnību, kādas nekad nav bijis ne Harijam, ne Viljamam. Es domāju, ka tieši tāpēc Viljams un Keita veltī šim jautājumam tik daudz sava laika. Viņi cenšas viņus audzināt tā, lai bērni saprastu, kāda ir "parastā dzīve" ārpus monarhijas. Vienlaikus šiem bērniem jau kopš dzimšanas ir tituli, bet tajā pašā laikā ikdienā viņi ir vienkārši bērni. Neviens nevēlas, lai nākamās paaudzes ciestu tā, kā tagad cieš Harijs… Tas nav pārāk patīkami," – skaidro biogrāfe un grāmatu rakstniece Keitija Nikola.

Princis Džordžs, princese Šarlote un princis Luiss sāk apmeklēt Lembrūkas skolu.





















Princis Džordžs, princese Šarlote un princis Luiss sāk apmeklēt Lembrūkas skolu.

Tāpat arī jāņem vērā, ka Viljams un Harijs agri zaudēja māti – princese Diāna gāja bojā 1997.gadā, kad princim Viljamam bija 15 gadi, bet princim Harijs – 12 gadi. Tagad prinča Viljama un Keitas trīs bērni aug pilnvērtīgās ģimenēs.

Princese Diāna - prinču Viljama un Harija mamma



























































































Princese Diāna - prinču Viljama un Harija mamma

"Es ar baudu skatos uz to, kā Keita un Viljams audzina savus bērnus. Viņi atrodas tālu no uzmanības, mācās kopā ar citiem bērniem parastās skolās, brīvdienās palīdz vecvecākiem dārzā un rotaļājas dabā… Tas ir patiešām brīnišķīgi, un tieši šis atbild uz Harija jautājumu, ko viņš uzdod grāmatā – vai princese Šarlote necietīs, kad viņas brālis Džordžs kļūs par Lielbritānijas karali? Esmu pārliecināta, ka princese Šarlote necietīs kā Harijs, jo Keita un Viljams par to ir parūpējušies," – biogrāfes teikto citē izdevums "Daily Mail".

Megana Mārkla un princis Harijs ierodas Ņujorkā, lai saņemtu balvu























Megana Mārkla un princis Harijs ierodas Ņujorkā, lai saņemtu balvu

Princis Harijs savā grāmatā paziņojis, ka ir patiešām satraukts par princeses Šarlotes un prinča Luisa dzīvi.

“Viljams un es par šo esam runājuši daudz reižu. Un viņš ļoti skaidri lika man saprast, ka man nav nekādas atbildības par viņa bērniem, tomēr es tik un tā jūtu šo atbildību.

No visiem trim bērniem vismaz viens no bērniem kļūs par tādu pašu kā es – par rezervistu. Un tas ir sāpīgi, un tas mani satrauc,” – raksta princis Harijs savā grāmatā.

