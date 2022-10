FOTO. “Zelta Mikrofons’23” pārsteigumi: jauna lokācija, skatītāji klātienē un uzvarētājiem divas balvas

Zelta Mikrofons 2023 preses konference

"Zelta Mikrofons'23" pārsteigumi: jauna lokācija, skatītāji klātienē un uzvarētājiem divas balvas







Latvijas mūzikas ierakstu gada balva “Zelta Mikrofons’23” ceremonija notiks 2023. gada 18. februārī Ķīpsalas starptautiskajā izstāžu centrā, pirmo reizi ar skatītājiem.

Uz ceremoniju ierobežotā skaitā varēs nopirkt ieejas biļetes. Mūziķi aicināti iesniegt vērtēšanai savus ierakstus līdz 1.12.2022. Katras kategorijas uzvarētājs saņems divas balvas – gan fizisku, gan digitālu, kuras dizainu veidojis KIWIE.

Ceturtdienā, 6. oktobrī, mākslas un izglītības centrā “Ola Foundation” notika “Zelta Mikrofons’23” ceremonijas izziņošanas preses konference. Runātāju vidū bija “Zelta Mikrofons” producente Elita Mīlgrāve, līdzproducente Ilze Jansone, Kultūras Ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas vadītāja Lāsma Krastiņa-Sidorenko, Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības izpilddirektore Liena Edvardsa, mūziķis OZOLS, “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa un mākslinieks KIWIE.

Ar priekšnesumiem klātesošos priecēja 13 gadīgā soliste Karlīne Anna Ērgle, kas duetā ar Agnesi Rakovsku izpildīja dziesmu “Bērnība”. Konferences dalībniekus pārsteidza virtuozais pianists Andrejs Osokins, kurš izpildīja Geršvina “The man I love” tikai ar kreiso roku.

“Zelta Mikrofons” producente Elita Mīlgrāve uzsvēra to, ka ceremonija ir svētki mūziķiem un producentiem. Pēc divu gadu pārbaudījumiem izdzīvošanas režīmā “Zelta Mikrofons’23” ceremonija dodas uz plašākām telpām un rīko vērienīgu koncertu Ķīpsalas Starptautiskajā izstāžu centrā 2023. gada 18. februārī. Turklāt, sperot soli uz priekšu, aicinām mūzikas mīļotājus būt daļai no ceremonijas.

“Zelta Mikrofons” līdzproducente Ilze Jansone atklāja, ka pēdējos divos gados ceremonija TV tiešraides formātā televīzijas reitingus ir dubultojusi. Arī “Zelta Mikrofons’23” ceremonija tiks ieturēta pasaules šāda līmeņas šovu standartā, un, izmantojot Ķīpsalas starptautiskā izstāžu centra dotās iespējas, skatītājiem būs iespēja vērot dinamisku un krāšņu ceremoniju.

Viņa saka: “”Zelta Mikrofons” ir nozares līderu pasākums – noteikti vēlamies, lai tas atspoguļojas arī TV tiešraidē gan radoši, gan tehniskajā realizācijā. Pirmo reizi tās ilgajā pastāvēšanas vēsturē ceremonija notiks kopā ar skatītājiem, kuru klātbūtne radīs vēl vairāk pozitīvu emociju nominantiem un balvu saņēmējiem.

Jau esam sākuši darbu pie skatuves un pasākuma dizaina. Jau novembrī plānojam darbu pie priekšnesumiem un klātienes pārsteigumiem skatītājiem. Ceremonija būs neaizmirstama pieredze gan nominatiem, gan apmeklētājiem.”

“Zelta Mikrofons” ilggadējais sadarbības partneri ir gan Kultūras Ministrija, gan Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība LaIPA, ar kuru iesaisti “Zelta Mikrofons” ir bijusi iespēja gan pārvarēt pandēmijas laiku, gan pozitīvi skatīties nākotnē.

“Kultūras Ministrija ikgadēji atbalsta ceremoniju gan finansiāli, gan informatīvi un priecājas par to, ka, neskatoties uz ģeopolitisko situāciju, krīzēm, pandēmijām vai citām likstām, Mūzikas ierakstu gada balva allaž atradusi veidu, kā sumināt mūziķu veikumu, – spējīga pielāgoties un adaptēties apstākļiem, un noteikti arī ir galvenais kultūras un radošuma virzītājspēks,“ pauda Lāsma Krastiņa-Sidorenko, Kultūras Ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas vadītāja.

“Mūzikas ierakstu gada balva “Zelta Mikrofons” būtībā ir kā “ražas svētki” visai mūzikas nozarei – autoriem, izpildītājiem, producentiem, jo “Zelta Mikrofonā” iesniegtais radošais veikums visdažādākajos mūzikas žanros parāda nozares tendences kopumā – to, ko vēlas dzirdēt klausītāji, un to, kas, iespējams, būs aktuāls jau tuvākajā nākotnē,” sacīja LaIPA izpilddirektore, uzsverot, ka iepriekšējā gada veikuma izvērtēšana ir liels stimuls nozares attīstībai: ““Zelta Mikrofons” parāda, kādā virzienā attīstās Latvijas mūzikas nozare, un tas dod stimulu turpināt radīt jaunus, spēcīgus un jaudīgus skaņdarbus, kurus mēs, sabiedrība, klausīsimies vēl gadiem uz priekšu,” norāda Liena Edvardsa, Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) izpilddirektore.

Savukārt “Zelta Mikrofons’23” galvenā atbalstītāja SIA “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa pauž atzinību novērtējumu Latvijas mūziķu darbam un par sadarbību saka: “Par ilgtspējīgu dzīvesveidu un aprites ekonomikas principu ievērošanu ir jārunā viegli.

Gluži kā ar lipīgu melodiju, pārdomas raisošiem dziesmu vārdiem vai ritmiem, kas aizkustina un skan galvā pat nakts vidū, – “Zaļā josta” ceļš sabiedrības vides apziņas maiņā iet kopā ar “Zelta Mikrofonu”. Ticu – šī sadarbība ir tikai sākums mūsu ceļam līdzās, iedvesmojot sabiedrību dzīvot zaļāk visās šī vārda izpausmēs, pulcējot jaunus līdzgājējus uz mūsu kopīgo zaļo mērķi.”

Mūziķi un producenti ierakstus izvērtēšanai kādai no “Zelta Mikrofons” kategorijām var iesniegt termiņā no 1. oktobra līdz 1. decembrim. Lai izvairītos no ierakstu iesniegšanas vilcināšanas, iesniegumiem laikposmā no 20.11 līdz 1.12. tiek piemērota iesniegšanas maksa. Plašāka informācija un iesniegšanas anketa atrodama mājaslapā http://www.zeltamikrofons.lv/iesniegsana/. Žūrijas sastāvs tiks izziņots novembrī. Preses konferencē mūziķis Ozols ieteica žūrijas sastāvam pieaicināt arī konkrētā žanra pārstāvjus, kas noteiktajā gadā nav izdevuši ierakstus.

“Zelta Mikrofons’23” lielākais jaunums – kategorijas uzvarētāji saņems gan zelta mikrofona statuju, gan digitālo – NFT dizaina “Zelta Mikrofonu”, ko izstrādās mākslinieks KIWIE, kurš sadarbību komentē: “Tā kā mūzika iet līdzi laikam, laiks arī “Zelta Mikrofonam” sadoties rokās ar jauno! Pirmo reizi Eiropā, ja ne visā pasaulē uzvarētājiem kopā ar “Zelta Mikrofons” statuju mēs līdzi dosim arī digitālu kontraktu jeb NFT, kas apliecinās konkrētā balvas uzvarētāja īpašumtiesības uz mikrofonu. Katras nominācijas NFT izskatīsies nedaudz savādāk, balstoties uz specifiskās nominācijas stila īpatnībām.”