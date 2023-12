Ziemassvētki britu karaliskajā ģimenē

FOTO. Ziemsvētkiem tiek dekorēts arī britu karaļnams! Te ir gaismiņas un dārgakmeņi, taču no kāda populāra dekora karaliskā ģimene tomēr atturas







Karstvīna malkošana, dekorējot mājokļus, pārņem ļaudis teju visā pasaulē. Arī britu karaļnams nav uzņēmums – arī tur jau top Ziemassvētku noskaņas.

Katrās mājās ir savs dekorēšanas stils un tradīcijas. Kādam patīk klasika, bet cits dod priekšroku moderniem un negaidītiem rotājumiem.

Taču interesanti, ka ir kāds dekors, no kura karaliskās ģimenes pārstāvji allaž izvairās, no kura atturas. Ierasts, ka karaliskā ģimene neaizraujas ar sīkumiem, priekšroku dodot greznībai un varenībai, bet ne šoreiz.

Lai gan daudzas britu ģimenes par vienu no populārākajiem svētku dekoriem nosauc vizuli – īpaši mirdzošu rotājumu, kas atrodams teju katrā britu mājoklī, tomēr karaļnama dekorācijās to neieraudzīsiet.

Vizulis (no angļu val. vārda “tisel”) pieejams dažādās ļoti spilgtās krāsās, tas atspīd no visām pusēm, ir spožs un pamanāms. Tas it kā atdarina ledus mirdzumu. Tiesa, minētais dekors ir izgatavots no plastmasas, kam izveidots spīdošs pārklājums.

Tieši tas esot iemesls, kāpēc karaļnamā šādu dekoru neizvēlas, priekšroku dodot dabai draudzīgākiem materiāliem. Britu karaļnama dekoros katru gadu ir daudz gaismiņu, lampiņu, arī dārgakmeņu, taču ne vizuļu.































