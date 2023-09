Foto: AP/SCANPIX Šajā 1986. gada 20. jūlija faila fotoattēlā grupas Queen solists Fredijs Merkūrijs uzstājas Vācijā.

Fredija Merkūrija dievinātās “Bohemian Rhapsody” klavieres pārdotas izsolē par 2,2 miljoniem ASV dolāru Ieteikt







Šo trešdien, 6.septembrī, notikušajā “Sotheby’s” izsolē Fredija Merkūrija flīģelis tika pārdots par vairāk nekā 1,74 miljoniem mārciņu (2,2 miljoniem ASV dolāru). 1975.gadā iegādātā “Yamaha G2” tolaik tika importēta uz Angliju no Japānas. Jau tajā pašā gadā tās sāka izmantot „Queen” solists, tostarp, lai sakomponētu vienu no saviem slavenākajiem hītiem – “Bohemian Rhapsody”, tā vēstīja ārvalstu medijs “CNN“.

Instruments bija starp desmitiem citu priekšmetu, kuri tika nodoti vairāksolīšanai pirmajā no pavisam iecerētājām sešām, mūziķa privātajā kolekcijā ietilpstošo aptuveni 1400 priekšmetu, izsolēm. Starp citām populārākajām izsoles lotēm bija iepriekš vēl neredzēts “Bohemian Rhapsody” agrīns melnraksts ar anotācijām, kas liek domāt, ka dziesmu sākotnēji bija iecerēts nosaukt par “Mongolian Rhapsody” – par to kāds solītājs bijis gatavs samaksāt 1,38 miljonus mārciņu (1,74 miljonus ASV dolāru).

Foto: AFP/SCANPIX “Sotheby’s” izsolē mūziķa Fredija Merkūrija klavieres tika pārdotas par vairāk nekā 1,74 miljoniem mārciņu (2,2 miljoniem dolāru). 1975.gadā iegādātā Yamaha G2 tolaik tika importēta uz Angliju no Japānas. Jaut tajā pašā gadā tās sāka izmantot „Queen” solists, tostarp, lai sakomponētu vienu no saviem slavenākajiem hītiem “Bohemian Rhapsody”.

Trešdienas izsolē par 12,2 miljoni mārciņu (15,4 miljoni ASV dolāru) pārdoto 59 priekšmetu vidū bija atrodami skatuves tērpi, rotaslietas, kā arī gleznas no Fredija Merkurija visai plašās mākslas kolekcijas. Tika izsolīts arī ar sudraba spīguļiem izšūtais kostīms, kuru Fredijs valkāja “News of the World” turnejas laikā 1970.gadu beigās, kā arī māksliniekam piederošas pavisam ikdienišķas lietas, piemēram, ēšanai paredzētu koka irbuļu kolekcija un Sony D-50 CD atskaņotājs.

Taču tieši Merkurija flīģelis bija tas priekšmets, kas neskatoties uz to, ka nosolītā cena beigu beigās tomēr nesasniedza pirms izsoles veiktās aplēses, piesaistīja izsoles dalībnieku vislielāko interesi. Sotheby’s sākotnēji bija paredzējis, ka tās tiks pārdotas par cenu no 2 līdz 3 miljoniem mārciņu (2,5–3,8 miljoniem ASV dolāru). Bez jau pieminētās „Bohemian Rapsody”, šis instruments ticis izmantots arī citu „Queen” pazīstamāko dziesmu, tādu kā “Don’t Stop Me Now” un “Somebody to Love” radīšanas procesā, tā ziņoja “Sotheby’s”.

Merkūrija dievinātās klavieres un citi izsoles priekšmeti nākuši no dažādiem mākslinieka dzīves periodiem, sākot no sākumskolas līdz pat slavas virsotnei. Pirms pārdošanas tie tika izlikti publiskai apskatei Londonā. “Sotheby’s” ziņoja, ka mēnesi ilgo izstādi apmeklēja vairāk nekā 140 000 apmeklētāju. Atlikušās piecas izsoles arī notiks Londonā, kā arī tiešsaistē līdz nākošajai otrdienai.