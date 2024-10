Miķeļdiena brīvdabas muzejā 2024

Otrdienas pēcpusdienā vietām Latvijā sāks nedaudz līt, vakarā līs jau valsts lielākajā daļā, prognozē sinoptiķi.

Debesis būs pārsvarā mākoņainas. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, ziemeļaustrumu vējš. Gaidāma vēsākā diena kopš pavasara – gaisa temperatūra nepārsniegs +8..+13 grādus.

Rīgā mākoņu sega kļūs biezāka un pievakarē sāksies lietus. Vējam lēni līdz mēreni pūšot no ziemeļaustrumiem, gaiss iesils vien līdz +10 grādiem. Atmosfēras spiediens no rīta 1024-1029 hektopaskāli jūras līmenī, spiediens pazeminās un no dienvidaustrumiem Latviju sasniedz atmosfēras fronte.

Otrdienas, 1.oktobra, rītā gaisa temperatūra Latvijas lielākajā daļā bija +1..+6 grādi, dažviet Vidzemē tā noslīdējusi grādu zem nulles, liecina dati no meteoroloģisko novērojumu stacijām.

Siltāks laiks ir Rīgas līča Kurzemes piekrastē – gaisa temperatūra Kolkā un Mērsragā svārstās ap +10 grādiem.

Debesis Kurzemē pārsvarā skaidras, pārējā valstī – daļēji mākoņainas. Nav nokrišņu. Vējš lēni līdz mēreni pūš no austrumiem, ziemeļaustrumiem.

Rīgā mākoņi daļēji sedz debesis, pūš austrumu vējš 3-5 metri sekundē, gaisa temperatūra +2 grādi lidostā un +5 grādi pilsētas centrā.

Maksimālā gaisa temperatūra pirmdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +10,8 grādiem Dagdā līdz +15,1 grādam Liepājas un Ventspils ostā.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 30.septembrī bija +33..+34 grādi Portugālē, Spānijā un Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz otrdienu -7 grādi kalnos Eiropas centrālajā un dienvidaustrumu daļā.































