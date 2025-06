Foto: Reuters/SCANPIX/LETA

“Gaidiet tankus Rīgas ielās, iespējams, jau rudenī.” Hermanis dalās satraucošās bažās par valsts nākotni Ieteikt







“Rosļikovs visu acu priekšā gatavo augsni krievijas specoperācijai tautiešu aizstāvēšanai. Saku kā režisors, kurš kaut ko saprot no dramaturģijas likumiem. Ja viņu nenoņem no trases savlaicīgi (likuma pārkāpumi acīmredzami un to var izdarīt legāli), tad gaidiet tankus Rīgas ielās, iespējams jau rudenī. To saprot it kā visi, izņemot mīkstos LV politiķus,” ceturtdienas vakarā savos sociālajos tīklos raksta režisors Alvis Hermanis.

Reaģējot uz šīs dienas aktuālāko notikumu Saeimā, Hermanis norādīja uz informāciju, ko viņam pavisam nesen esot atklājis kāds “krievu aprindās” labi informēts cilvēks.

“Kāds ļoti labi informēts cilvēks no krievu aprindām man pavisam nesen teica, ka aģentu skaits šeit uz vietas sen jau pārsniedz čekas maisu apjomus. Ja ne skaitliski, tad pēc ietekmes noteikti. To nevar neredzēt jau 15 gadus, ja mēs tā godīgi apskatāmies apkārt. Jo Latvijas valsts degradācija notiek aizdomīgi sistemātiski un jau ilglaicīgi. Un tā nav nejaušība.

Vienīgais risinājums būtu likvidēt šo vēlēšanu sistēmu un izveidot jaunu – atbilstošu Latvijas 2025.gada situācijai un vajadzībām. Ja parlamentam patiesi rūpētu valsts nākotne, viņi pašlaik savām rokām paši šo vēlēšanu kārtību izmainītu.

Diemžēl arī tauta pārmaiņas negrib.

Nu,- tad viss Likteņmātes rokās.”