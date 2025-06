Foto: pexels.com

Vīrieši atklāj patieso iemeslu, kāpēc tērē miljonus platformā "OnlyFans" — atbilde var pārsteigt







Daudzi vīrieši tērē milzu naudu platformā “OnlyFans”, taču ne tāpēc, lai saņemtu pikantas bildes vai virtuālas kaisles stundas. Patiesībā viņi vienkārši vēlas… parunāties, raksta “New York Post”.

Saskaņā ar jaunāko “Supercreator” — satura veidotāju pārvaldības platformas — ziņojumu 78% sarunu starp satura veidotājām un viņu dāsnākajiem atbalstītājiem nemaz nav saistītas ar seksu.

Populārā “OnlyFans” zvaigzne Sofija Reina, kas dēvēta par platformas “vērtīgāko spēlētāju”, atklāj, ka tā tiešām ir patiesība.

Viņas galvenais klients Čarlijs — precējies vīrietis no ASV — pēdējo divu gadu laikā iztērējis vairāk nekā sešus miljonus dolāru, bet kailfoto prasa reti.

“Mēs sazināmies katru dienu, bez izņēmuma. Čarlijs man sūta balss ziņas, interesējas, kā man klājas, un patiesi vēlas mani iepazīt kā cilvēku. Es viņam esmu kā emocionālais atbalsts,” Reina atklāj intervijā izdevumam “NeedToKnow”.

Viņa piebilst: “Cilvēki bieži domā, ka klienti, kas maksā lielas summas, meklē seksuālu saturu. Bet, paradoksāli — viņam vislabāk patīk redzēt mani apģērbtu, darot pavisam ikdienišķas lietas.”

Par ko tad vīrieši visbiežāk runā ar “OnlyFans” modelēm?

Sarunu tēmas ir pārsteidzoši ikdienišķas — bērnības atmiņas, stāsti par darbu, vaļaspriekiem, ēst gatavošanu, sportu, mājdzīvniekiem.

Tāpat viņiem interesē pašas modeles dzīve— viņas ceļojumi, sociālo tīklu ieraksti, iecienītākie seriāli vai filmas, grāmatas utt.

Šī tā dēvētā “draudzenes pieredze” (girlfriend experience) kļuvusi par īstu zelta dzīslu — tādas vadošās satura veidotājas kā Sofija Reina nopelna līdz pat 300 000 dolāru mēnesī, norāda “Supercreator”.

“Pretēji izplatītajam uzskatam, mūsu dati liecina, ka dāsnākie “OnlyFans” klienti meklē ne tikai atklātu saturu, bet arī emocionālu saikni.

Kailumu mūsdienās atrast ir viegli.

Bet patiesu uzmanību, uzticību un sarunas ar kāroto sievieti — tā ir reta prece, kas veido lojalitāti un ienākumus,” šo fenomenu skaidro platformas vadītājs.

Ir modeles, kas kļuvušas par sava veida “digitālajām sievām”, kas par samaksu attālināti piedāvā emocionālu tuvību vientuļiem precētiem vīriešiem.

Brazīliešu modele Babi Palomasa ir viena no tām. Viņa skaidro, kas daudzi precēti vīrieši, kuriem ir ģimenes, jūtas vientuļi: “Es daru to, no kā daudzas sievas mēdz izvairīties — piemēram, skatos futbolu, nesūdzoties.”