Kārlis Bardelis apkārt pasaulei

FOTO. VIDEO. Gandrīz 8 gadi apkārt zemeslodei airu laivā! Latviešu ceļotājs Kārlis Bardelis sasniedz 6 Ginesa rekordus Ieteikt







Pasaules apceļotājs Kārlis Bardelis 2898 dienās jeb septiņos gados un 11 mēnešos apceļojis zemeslodi un sasniedzis sava ceļojuma starta un finiša punktu Ludericā, Namībijā, portālu “tv3.lv” informēja viņa pārstāvji.

Ar laivu viņš mērojis 46 326 kilometrus un ar riteni 11 972.

“Sajūtas ir sirreālas! Tas cilvēks, kurš sāka šo ceļojumu pirms gandrīz 8 gadiem, bija pilnīgi cita persona. Ar laivu noairēti 46 326 kilometri un ar riteni veikti 11 972 kilometri. Par laimi, es vienmēr fokusējos tikai uz nākamo dienu, nevis uz tūkstošiem kilometru, kas jāpievar nākotnē,” ar lepnumu stāsta Kārlis Bardelis.

Pirmajā ceļa posmā viņu pavadīja draugs Gints Barkovskis, ar kuru kopā 142 dienās pārairēja Atlantijas okeānu no Namībijas līdz Brazīlijai, savukārt kopā ar Lindu Zuzi uz tandēmvelosipēda 101 dienā šķērsoja Dienvidameriku.

Tad Bardelis divus gadus tālāko ceļu mēroja viens, šķērsojot Kluso okeānu, pa ceļam apstājoties vairākās salās, ja laikapstākļi bija nepateicīgi ceļa turpināšanai.

No Šrilankas līdz Maldīvu salām pār Indijas okeānam deviņas dienas vinš airēja kopā ar Dimitriju Kīferu, bet pārējās 163 dienas veica ceļu viens pats.

Artūrs Skroderis pievienojās Bardelim sarežģītajā trīs dienu ilgajā okeāna šķērsošanas finiša posmā no Somālijas un Kenijas robežas līdz Kenijai. Pasaules apceļošana noslēdzās ar solo velobraucienu pāri Āfrikai no Kenijas līdz Namībijai.

Šajos gandrīz astoņos gados Bardelis sastapās ar neskaitāmiem pārbaudījumiem – saslimšanu ar kovidu, iekļuva spēcīgā vētrā, kas novirzīja laivu no mērķa Tanzānijas pludmalē uz bīstamo Somālijas krastu, ko vēlāk nācās izpirkt par naudu, paglābšanos no milzu zvejas kuģa, kas Kārli gandrīz notrieca,

tāpat viņa uzbruka haizivs un vienreiz Indijas okeāna nemierīgajos ūdeņos laiva apgāzās, apmetot salto.

Šī ceļojuma laikā Kārlis sasniedza sešus Ginesa Pasaules rekordus un trīs no tiem vairs nevar tikt pārspēti. Kopā ar Gintu Barkovski abi kļuva par pirmo komandu, kas pārairēja Dienvidatlantijas okeānu. Kārlis arī kļuvis par pirmo personu kas pārairējis Kluso okeānu no Dienvidamerikas līdz Āzijai nu Indijas okeānu no Āzijas līdz Āfrikai, šie fakti dokumentēti Ginesa rekordu grāmatā.

Ko tālāk?

Smejoties Kārlis atbild, ka jāiet pensijā, bet, ja nopietni, plāno noteikti piedzīvoto ekranizēt dokumentālā filmā, uzrakstīt grāmatu un dažādos veidos dot cilvēkiem tās emocijas, ko piedzīvojis pats. Neizpaliks arī neskaitāmi stāstu vakari ar visu leģendāro Kārļa laivu!

Pasaules apceļotājs Latvijā atgriezīsies 19.aprīlī vakarā no Stambulas ap pulksten 19.00.