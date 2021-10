Foto: Shutterstock

Šie salātiņi būs ļoti piemēroti vieglām vakariņām vai kā izcila piedeva gaļas vai zivs ēdienam. Ļoti garšos “tomātu mīļiem”! Salātus var ēst kā siltus, tā atdzisušus. Labu apetīti!

Sastāvdaļas:

• Ķiršu tomātiņi – 400 gr

• Salātlapu mix – 75 gr

• Ķiploki – 1 daiviņa

• Jogurts bez piedevām – 200 ml

• Olīveļļa – 55 ml

• Sāls, malti melnie pipari – pēc garšas

• Grauzdiņi un sezama sēkliņas – dekorēšanai

Pagatavošana:

1. Uz pusēm vai četrās daļās sagriež ķiršu tomātiņus, atkarībā no to izmēra. Uzkarsē pannu, ielej nedaudz olīveļļas un apcep tomātus līdz tiem parādās brūngana kārtiņa, bet pēc tam – uzreiz noņemt no uguns. Jācep uz lielas uguns, lai tomāti nesāktu pārāk suloties.

2. Sajauc bezpiedevu jogurtu ar 50 ml salātu olīveļļas. Ķiploku sasmalcināt ar nazi vai saspiest ķiploku spiedē. Pievienot ķiploku jogurtam, pievienot sāli un piparus pēc garšas.

3. Bļodā izlikt salātlapu mix, pievienot tomātus un pievienot mērci.

Pasniedzot salātus var dekorēt ar grauzdiņiem un sezama sēkliņām!