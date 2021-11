Aldis Gobzems Foto: Edijs Pālens/LETA

Gobzems un Sprūde tomēr uzrādījuši Covid-19 sertifikātus







Politiskā spēka “Likums un kārtība” pārstāvji Saeimā Aldis Gobzems un Karina Sprūde tomēr ir iesnieguši parlamenta Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai savus Covid-19 drošības sertifikātus, kas apliecina vakcinēšanos vai slimības pārslimošanu.

Vēl pirms pāris stundām, kad notika Mandātu komisijas sēde, abi minētie deputāti to nebija izdarījuši, taču pirms ārkārtas Saeimas sēdes politiķi bija paguvuši informēt atbildīgo parlamenta komisiju.

Tas nozīmē, ka šobrīd Covid-19 pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu parlamenta Administrācijai un Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai nav uzrādījuši četri Saeimas deputāti.

Šo deputātu vidū ir Vladimirs Nikonovs (S), kuram rīt esot paredzēta otrā pote pret Covid-19, spiegošanā aizdomās turētais parlamentārietis Jānis Ādamsons, kurš atrodas apcietinājumā un Saeimas darbā nepiedalās, Jūlija Stepaņenko (LPV) un Nacionālās apvienības pārstāvis Romāns Naudiņš.

Gobzems aģentūrai LETA norādīja, ka šodien pēc Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdes ir aizsūtījis savu pārslimošanas sertifikātu īsziņā komisijas priekšsēdētājai Janīnai Kursītei-Pakulei (NA).

Pirms tam deputāts par šo jautājumu gribējis izteikties, taču komisijas sēdē viņam neesot ticis dots vārds, paziņoja politiķis. Kā novēroja aģentūra LETA, Gobzems komisijas attālinātās sēdes tērzētavā izteikties bija pieteicies ap sēdes slēgšanas laiku.

Gobzems atzīmēja, ka liegumu deputātiem bez sertifikāta piedalīties sēdēs vērtē kā “fašistisku” un ka netiekot ievērots Satversmes pirmajā pantā noteiktais, jo “vairs nav demokrātiskas republikas”, kā arī Satversmes piektajā pantā noteiktais, ka parlaments sastāv no 100 priekšstāvjiem.

Politiķis paziņoja, ka neesot vakcinējies pret Covid-19 un netaisās to darīt, jo, deputāta ieskatā, šādu lēmumu neliekot pieņemt nedz viņa veselības stāvoklis, nedz vecums.

Jau ziņots, ka šorīt komisijas priekšsēdētāja informēja, ka no Stepaņenko ir saņēmusi negatīvu Covid-19 testa rezultātu un viņas apliecinājumu piedalīties šīs dienas Saeimas sēdē, ja vien tas būšot iespējams. Tomēr likums paredz, ka negatīvs testa rezultāts uzskatāms par derīgu Saeimas darbā, ja to pavada mediķu konsīlija atzinums par to, ka persona nevar vakcinēties.

Parlamentārietis Aldis Adamovičs (JV) Mandātu komisijas sēdē vaicāja, vai gadījumā, ja vakar vai šodien no rīta ir veikta vakcinācija, deputātam ir tiesības piedalīties Saeimas darbā, uz ko saņēma noraidošu atbildi. Saeimas Juridiskā biroja vadītāja Dina Meistere norādīja, ka likums skaidri nosaka, kādi dokumenti izmantojami par pamatu tam, lai no 15.novembra deputāts varētu piedalīties parlamenta darbā. Ja šāda dokumenta nav, tad nav arī attiecīgu tiesību, akcentēja Meistere.

Likums nosaka, ka deputātam, iegūstot šādu sertifikātu, to jāiesniedz Mandātu komisijā un tad komisija sanāks uz sēdi, lai tuvākajā parlamenta plenārsēdē paziņotu par to Saeimai. Tad konkrētais parlamentārietis varēs turpināt savu darbu Saeimā.

LETA jau vēstīja, ka Saeima 12.novembrī galīgajā lasījumā pieņēma likumu “Par pagaidu papildus prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam”, nosakot, ka nevakcinētiem vai Covid-19 nepārslimojušiem Saeimas deputātiem no 15.novembra ir liegts piedalīties Saeimas, tās komisiju un parlamenta citu institūciju sēdēs.

Jau sākotnēji likumprojektā bija paredzēts, ka nevakcinēti deputāti nedrīkstēs piedalīties klātienes sēdēs, bet tagad liegums noteikts arī dalībai attālinātās sēdēs.

Likumā noteikts, ka no 15.novembra Saeimas darbā ir tiesīgs piedalīties tikai tāds Saeimas deputāts, kurš šajā likumā noteiktajā kārtībā ir uzrādījis Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu, kā arī deputāts, kurš saņēmis klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai konsīlija atzinumu par vakcinācijas atlikšanu uz noteiktu laiku un uzrādījis sertifikātu par negatīvu veiktā testa rezultātu.

Deputātam Covid-19 sertifikāts būs jāuzrāda Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai, ja vien deputāts informāciju par sertifikātu nav jau iepriekš iesniedzis Saeimas Administrācijā. Mandātu komisijai tuvākajā Saeimas sēdē būs jāziņo par deputātiem, kuri nav uzrādījuši sertifikātu un līdz ar to nav tiesīgi piedalīties Saeimas darbā.

Deputātam, kurš nebūs tiesīgs piedalīties Saeimas darbā, tiks pārtraukta mēnešalgas un kompensācijas izmaksa. Saeimas deputāta mēnešalgas un kompensācijas izmaksa tiks atjaunota ar dienu, kad deputāts Mandātu komisijai būs uzrādījis Covid-19 sertifikātu.

Ja deputāts sertifikātu būs ieguvis un uzrādījis pēc 15.novembra, Mandātu komisijai par to būs jāziņo tuvākajā Saeimas sēdē.