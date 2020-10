Edgars Jaunups (no kreisās) radīja iespaidu, ka tieši Juris Pūce varētu būt partijas premjera kandidāts. Foto: Ieva Čīka/LETA

Mēs esam bijuši vilcēji. “Attīstībai/Par” grib uzlikt “premjera latiņu” Ieteikt





Ināra Egle, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pārliecinošs atbalsts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces atkārtotai ievēlēšanai “Latvijas Attīstībai” priekšsēdētaja amatā un partijas kongresā viņam veltītie slavinošie vārdi lika saprast, ka viņš ir viens no “Attīstībai/Par” (“AP”) galvenajām personām.

Kongresā jeb salidojumā, kā to nodēvēja J. Pūce, sestdien tika sauktas arī citas personas, kurām esot liela loma partijas “Latvijas Attīstībai” uzplaukumā. Viens no tiem ir visu vēlēšanu kampaņu organizators Edgars Jaunups, kurš ar vislielāko balsu skaitu atkārtoti tika ievēlēts arī partijas valdē.

E. Jaunups savā uzrunā nepārprotami lika saprast, ka apvienības mērķis ir 14. Saeimas vēlēšanās uzlikt “premjera latiņu, kas nav nekas nesasniedzams”.

Uzsverot J. Pūces spēju pieņemt un īstenot drosmīgus lēmumus, E. Jaunups radīja iespaidu, ka tieši J. Pūce varētu būt partijas premjera kandidāts, bet skaidri tas netika pateikts. Savukārt J. Pūce sacīja: “Kas ir mūsu panākumu pamatā. Es gribētu teikt, ka es. Taču tie esam mēs visi kopā.”

Kongresa gaitā tika atklāti vēl vairāki uzvārdi – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks Valdis Veners, kurš saņēma partijas atzinības rakstu par juridisko atbalstu. Viņu uzteica par sniegto juridisko palīdzību, sagatavojot Rīgas domes atlaišanas projektus. Tika minēts arī Saeimas deputāts Artūrs Toms Plešs, kura vadībā Saeimā izskatīja ar pašvaldību reformu saistītos likumprojektus.

“Mūsu prāts, nervi un prasmes”

A. T. Plešs arī uzskaitīja “AP” panākumus – bez pašvaldību reformas un Rīgas domes atlaišanas viņš vēl pieminēja iepakojuma depozīta sistēmas ieviešanu, finanšu sistēmas kapitālo remontu. “Latvijā vairs nedzimst jauni nepilsoņi,” turpināja A. T. Plešs, atgādinot par likuma izmaiņām, kas paredz jaundzimušajiem Latvijas pilsoņa statusu. J. Pūce ir pārliecināts, ka tas viss noticis, pateicoties “AP”.

“Koalīcijas kuģis bija un bieži joprojām ir bez kopīga kompasa. Tāpēc valdības un Saeimas darbā ir jāpaļaujas uz tiem, kas velk, un mēs esam bijuši vilcēji. Mūsu prāts, nervi un prasmes lielajā valsts darbā ir bijušas izšķiroši nozīmīgas,” lepojās J. Pūce.

Taču daži darbi vēl nav izdarīti. Saeimā nav panākts atbalsts Dzīvesbiedru likumam. “Pagātnē iestigusī politiķu paaudze var to noraidīt vēl desmit reižu, bet mēs tāpat uzvarēsim un šo likumprojektu pieņemsim,” bija pārliecināts J. Pūce. Tikpat droši viņš solīja, ka jaunā partijas vadība ar to tiks galā.

“Mēs neejam lāpu gājienos, lai noraustu asaras par seno laiku vadoņiem, mēs paši gribam veidot Latvijas nākotni,” teica J. Pūce.

Viņš un citi runātāji uzskata, ka tāpēc jāpiesaista jaunās paaudzes politiķi, kuriem ir moderna domāšana. Par liberālajām vērtībām ilgi runāja aizsardzības ministrs Artis Pabriks, kurš savu politisko karjeru sāka konservatīvajā Tautas partijā. “Pašvaldību vēlēšanu iznākums noteiks, vai Latvija stagnēs vai sapratīs, ka nav jābaidās no liberālās demokrātijas,” uzsvēra A. Pabriks.

Ar pārnācējiem no citām partijām

E. Jaunups atgādināja, ka partija ir bijusi atvērta arī pašvaldību vadītājiem ar pieredzi, kuri stājoties “Latvijas Attīstībā” ne tāpēc, ka tā ir pie varas, bet gan “tāpēc, ka esam rīcībspējīgi un labā formā”. Pēdējā pusgadā novērots, ka drīz pēc vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra J. Pūces vizītes kādā pašvaldībā tajā izveidojas “Latvijas Attīstībai” nodaļa, kuras vadībā ir no citām partijām ievēlētie vietējie līderi.

Gulbenes novada deputāts Normunds Mazūrs domē ievēlēts no Latvijas Reģionu apvienības. No tās Babītes novada domē iekļuva arī tās jaunais mērs Aivars Osītis, kurš partijai pievienojās tikai pirms nedēļas. “Latvijas Attīstībā” ir arī Priekuļu novada priekšsēde Elīna Stapulone, kura startēja no Latvijas Zemnieku savienības. Bauskas novada deputāts Jānis Dūmiņš, kā arī Saulkrastu novada domnieces Santa Ancāne un Aiva Aparjode uz J. Pūces vadīto partiju pārnāca no Nacionālās apvienības.

Viena no pēdējām J. Pūces vizītēm bija uz Stopiņu novadu, kur viņš 24. augustā kopā ar Stopiņu novada priekšsēdi Vitu Paulāni pārgrieza lenti Stopiņu novada jaunā kultūras centra atklāšanā.

Sestdien tajā jau notika “Latvijas Attīstībai” kongress, bet V. Paulāne pa šo laiku Latvijas Reģionu apvienību nomainīja pret ministra vadīto partiju.

Kongresā V. Paulāne uzskaitīja novadu reformas ieguvumus, tostarp lielākas iespējas izmantot ES fondu finansējumu un plānot attīstību plašākā teritorijā. J. Dūmiņš sacīja, ka “veco pagastveču vadībā nekāda attīstība nenotiekot”. Priekuļu novada vadītāja E. Stapulone ir jaunās paaudzes politiķe – viņa izvēlējusies šo partiju, jo tā pieņemot drosmīgus lēmumus un piedāvājot modernus risinājumus.

Gulbenes domnieks N. Mazūrs novērtēja partijas vadības attieksmi pret cilvēkiem reģionos, kuri varot piedalīties valdes sēdēs un tiekot uzklausīti. “”Latvijas Attīstībai” mūs iedvesmoja. Edgars Jaunups tik labi pārvalda politisko procesu! Brīnišķīgi līderi un attieksme mūs visu nodaļu pārliecināja pārnākt no citas partijas,” skaidroja N. Mazūrs.

J. Pūce uzskata, ka “Attīstībai/Par” ir pārliecinoši jāno­startē pašvaldību vēlēšanās, lai “nedotu iespēju atpakaļrāpuļiem sabojāt administratīvi teritoriālās reformas sasniegumus un neļautu viņiem izmantot to potenciālu, ko reforma dos”. Politiskie konkurenti gan iepriekš teikuši, ka daudzos novados “AP” kā reformas īstenotāja uz atbalstu tieši tāpēc nevarot cerēt.