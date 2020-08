Ināra Egle, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Uz vairāku partiju un biedrību veidotās Latvijas Reģionu apvienības (LRA) bāzes sestdien Rīgā tika nodibināta partija ar tādu pašu nosaukumu.

Partiju līdz juridiskā statusa apstiprināšanai un nākamajam kongresam, kas varētu notikt nākamā gada sākumā, vadīs pagaidu valde un tās līderis Edvards Smiltēns.

Nākamais kongress būs arī jaunās partijas pieteikums 2021. gada jūnijā gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās – tas bija viens no iemesliem, kāpēc ar partijas dibināšanu vairs nevarēja kavēties.

Pirms vietējām vēlēšanām daudzi cilvēki esot izteikuši interesi startēt no Latvijas Reģionu apvienības (LRA) saraksta, bet apvienībā jaunus biedrus uzņemt nav iespējams. Tad interesentiem būtu jāstājas kādā no tās partijām.

Pēc jaunās partijas dibināšanas “Reģionu alianses” un partijas “Ogres novadam” biedri automātiski kļūs par LRA biedriem. Valkas novada priekšsēža Venta Armanda Kraukļa vadītā Vidzemes partija, kas līdz šim bija LRA dalīborganizācija, saglabās savu patstāvību un sadarbosies ar LRA uz līguma pamata.

“Reģionu alianse” bija izveidota uz Rīgas apriņķa novadu apvienības bāzes – to pirms 15 gadiem dibināja Pierīgas pašvaldību vadītāji, lai varētu startēt pašvaldību vēlēšanās, kas lielajos novados vairs bija iespējams tikai no partiju sarakstiem. Ap to pašu laiku tika nodibināta arī partija “Ogres novadam”.

Pēc Tautas partijas un ­LPP/”LC” darbības izbeigšanas daļa šo politisko spēku vietējo līderu pārgāja uz “Reģionu aliansi” vai slēdza sadarbības līgumu ar LRA – starp viņiem bija arī tagadējais Liepājas mērs Jānis Vilnītis, kurš vada biedrību “Liepājnieki”.

Jaunās partijas dibināšanas dokumentus bez J. Vilnīša vēl parakstīja biedrības “Sabiedrība centriskai politikai” valdes loceklis Edgars Štelmahers un biedrības “Latgales spēks” valdes priekšsēdētājs Juris Viļums.

Uz tiem būs arī “Reģionu alianses” priekšsēža, Salacgrīvas novada vadītāja Dagņa Strauberga un partijas “Ogres novadam” priekšsēža Rūdolfa Kudļas paraksti. E. Smiltēns lēš, ka LRA būs vairāk nekā 1000 biedru, jo jau tagad abās partijās kopā bija vairāk nekā 700 biedru, bet biedrībās – vēl apmēram 400 biedru.

D. Straubergs kongresā atzina, ka ceļš līdz partijas dibināšanai nav bijis viegls.

“Mums ir bijuši līderi, no kuriem nācies šķirties [domāts Mārtiņš Bondars]. Mēs joprojām ejam cauri grūtībām, jo neesam Saeimā. Mēs esam viens otru pārbaudījuši, un šis ir īstais brīdis partijas dibināšanai,” sacīja D. Straubergs.

“Mēs katrs savā pašvaldībā jūtamies komfortabli, bet pie varas ir cilvēki, kuriem nav pašvaldību pieredzes vai šī pieredze ir niecīga, un tad tiek pieņemti tādi lēmumi par pašvaldību reformu un ostu pārvaldi,” teica Liepājas mērs J. Vilnītis, uzsverot, ka tas ir vēl viens iemesls, kāpēc nepieciešams apvienoties lielā un spēcīgā partijā, lai lēmumi valstī tiktu pieņemti, ieklausoties reģionu cilvēku viedoklī.

Ādažu novada priekšsēdis Māris Sprindžuks vispirms aicināja pacelt rokas tos, kuri pārstāv Vidzemi, tad tos, kuri nāk no Latgales, Kurzemes, Zemgales.

Varēja redzēt, ka vidzemnieku zālē bija vairāk nekā citu reģionu pārstāvju. Taču LRA ir pārstāvēti visi reģioni, bet neesot zināms, vai to pašu varot teikt arī par citām partijām.

“Pirms desmit gadiem bija līderu partijas, aiz viņu platās muguras Saeimā iebrauca vesels autobuss mazāk zināmu cilvēku,” turpināja M. Sprindžuks. Taču tagad, viņaprāt, esot iebraukts otrā grāvī, kad līderu nav, bet partijas sašķeļas jau drīz pēc vēlēšanām.

“Spējai apvienot un konsolidēt spēkus ir jābūt nākotnes politikas pamatā,” uzskata Ādažu novada priekšsēdis. Rīgas domes vēlēšanās LRA to jau ir izdarījusi un izveidojusi kopīgu sarakstu ar Nacionālo apvienību.

E. Smiltēns kā LRA priekšrocību minēja tās labo reputāciju, “mēs neesam naudas maisu projekts un mēs nekad savā ceļā neesam padevušies”.

Viņš uzsvēra, ka NA un LRA ir arī līdzīgas vērtības, piesakot Latvijas Reģionu apvienības vērtību deklarāciju “Latvija 2040” – tas ir līdz gadam, kad Latvija svinēs 50 gadus kopš neatkarības atjaunošanas.

LRA mērķis ir, lai Latvija 2040. gadā ir starp Eiropas 15 turīgākajām valstīm un ar stabili augošu iedzīvotāju skaitu, kas dod vienlīdzīgas izaugsmes iespējas katram un stiprina vājākos.

Latvijai ir jākļūst par valsti ar līdzsvaroti attīstītiem reģioniem un starptautiski atpazīstamu galvaspilsētu Rīgu.