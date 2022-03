Holivudas aktieris un režisors Šons Penns pametis Ukrainu, kājām dodoties uz Polijas robežu

Jau tika ziņots, ka Holivudas kinozvaigzne Šons Penns bija ieradies Ukrainā, lai filmētu dokumentālo filmu par notiekošo karadarbību. Viņš bija ticies ar vairākām amatpersonām un žurnālistiem, un kopā ar operatoru uzturējies arī vairākos karstajos punktos. Tagad tiek ziņots, ka pirms dažām dienām aktieris Ukrainas teritoriju tomēr pametis.

Aktieris socvietnē “Twitter” publicējis foto, kurā redzams ejot un velkot nelielu bagāžu aiz sevis.

“Es un divi mani kolēģi devāmies kājām līdz Polijas robežai pēc tam, kad pametām mūsu automašīnu ceļa malā. Šajā fotogrāfijā redzamajās mašīnās ir tikai sievietes un bērni,, lielākā daļa ir bez bagāžas, un tikai automašīna ir viņu vienīgā vērtība,” – aktieris uzrakstījis.

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH

— Sean Penn (@SeanPenn) February 28, 2022